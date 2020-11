Gli gnocchi sono uno dei piatti tipici che rappresentano l’Italia. Generalmente preparati con patate o senza patate, oggi sono riproposti con ingredienti diversissimi. La grande parte dei tentativi creativi con gli gnocchi hanno dato ricette squisite. Tra queste si propone una ricetta che unisce la dolcezza farinosa della patata e il verde brillante del broccolo. Un primo piatto per una domenica speciale perché al primo assaggio si sarà stupidi dall’intensità del sapore.

La ricetta di questi gnocchi è semplicissima e si prepara in poco tempo. Ecco gli gnocchi al verde per un primo sano, avvolgente e veloce che stupirà al primo assaggio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Patate, broccolo e farina

Questa ricetta è talmente semplice ma golosa che piacerà a chiunque si segga a tavola. Privi di uova, gli gnocchi al verde sono perfetta per un invitato vegano. La loro morbidezza e il colore brillante inviteranno anche i bambini a provarli.

Ingredienti per 4 persone

400g di farina integrale;

2 patate medie;

2 broccoli siciliani medi;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Preparare il composto per gli gnocchi pelando le patate e tagliandole a cubetti di media grandezza. Fare la stessa cosa con il broccolo. Lessare entrambe le verdure in acqua bollente salata per 15 minuti. Quando saranno morbidi, scolare e riporre in una ciotola. Con l’aiuto di uno schiacciapatate ridurre in purea patate e broccoli. Unire la purea a poca farina fino ad arrivare a 200gr. La quantità di farina varia in base alla densità della pasta. Se necessario, aggiungerne dell’altra. Lasciare riposare il panetto per mezz’ora. Successivamente prendere parti piccole d’impasto e creare dei salsicciotti. Appiattire il salsicciotto e creare dei quadratini. Con la forchetta creare delle righe su ciascuno gnocco.

Portare a bollore una grande pentola d’acqua e cuocere gli gnocchi. Saranno pronti quando saliranno a galla. Preparare una padella con del burro e salvia, o altro pesto o condimento, e unire gli gnocchi. Per dargli una leggera crosticina basta metterli per qualche minuto in padella con burro o con dell’olio, poi condire. Gnocchi al verde per un primo sano, avvolgente e veloce che stupirà al primo assaggio: un primo piatto salutare, vegetariano, consigliato per condimenti semplici per stupire i commensali.