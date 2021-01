Gli gnocchetti fanno parte della tradizione culinaria italiana. Ormai li vediamo cucinati in tutte le salse. Molti chef propongono anche rivisitazioni in chiave moderna dei tradizionali gnocchi. E allora non mangiamo più solo gnocchi al sugo o alla bava, ma sbizzarriamoci in cucina.

Per stare in tema, oggi gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono degli gnocchetti strepitosi e dal gusto inaspettato con l’aggiunta di un ingrediente segreto. Vediamo come prepararli e come cucinare il sugo per accompagnarli.

Cucinare gli gnocchetti di seppia

Ebbene sì, l’ingrediente segreto è la seppia. Per cucinare questi gnocchetti avremo bisogno di:

500 g patate;

800 g di seppie;

1 cipolla;

50 g di maizena;

1 spicchio d’aglio;

1 costa di sedano;

alloro q.b.;

1 uovo;

sale q.b.

Per prima cosa mettere a scaldare dell’acqua con dentro la cipolla pelata, lo spicchio d’aglio, la costa di sedano e qualche foglia di alloro. Pulire le seppie e farle lessare nell’acqua messa a scaldare. Quindi scolare le seppie e tritarle nel mixer. Far lessare anche le patate sbucciate. Schiacciarle con uno schiacciapatate. Aggiungere alle patate le seppie tritate, la maizena, l’uovo e un pizzico di sale. Amalgamare il tutto e formare piccoli gnocchetti. Far cuocere in acqua salata e scolare quando vengono a galla.

Preparare il sugo

Per cucinare degli gnocchetti strepitosi e dal gusto inaspettato con l’aggiunta di un ingrediente segreto bisogna anche preparare il sugo. Serviranno i seguenti ingredienti:

1 kg di vongole;

12 scampi;

1 bicchiere di vino bianco fermo;

1 ciuffetto di prezzemolo;

burro q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

1 spicchio d’aglio;

Pulire accuratamente le vongole. Mettere in un tegame e farle aprire. Mettere da parte l’acqua delle vongole per dopo. Togliere le vongole dalle conchiglie. Quindi pulire gli scampi e tritarli insieme alle vongole. Prendere una padella e metterla a scaldare sul fuoco con una noce di burro, un filo di olio e lo spicchio d’aglio. Aggiungere il trito di vongole e scampi. Far rosolare, quindi aggiungere il vino bianco. Aggiungere anche l’acqua delle vongole. Aggiustare di sale e pepe e far rapprendere. Tritare un ciuffetto di prezzemolo lavato e aggiungerlo al sugo.