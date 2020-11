Decisamente una valida alternativa ai tradizionali gnocchi di patate, quelli realizzati con la polenta rappresentano uno sfizioso primo piatto più leggero da poter condire a piacimento con i più disparati ingredienti. Dalla zucca, alla ricotta, passando per la salsiccia e la mozzarella. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre una versione veloce con la mozzarella. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

200 g di polenta istantanea;

200 g di semola di grano duro;

800 ml di acqua;

2 uova medie;

200 g di mozzarella, consigliata la provola di bufala campana ma va bene anche un altro tipo di mozzarella;

sale, olio extra vergine d’oliva e parmigiano grattugiato q.b.;

Gnocchetti di polenta per un primo piatto cremoso e veloce. Procedimento

In una pentola abbastanza capiente, mettere a bollire l’acqua salata. Appena è pronta, versare la farina di mais e con l’aiuto di un cucchiaio di legno mescolare con cura. Cuocere per 6-8 minuti. Successivamente, in una ciotola inserire le uova, la polenta, la semola di grano duro, il parmigiano grattugiato. A questo punto mescolare fino a quando gli ingredienti non si amalgamano tra loro. Dall’impasto, formare dei piccoli gnocchetti dalla forma rotonda e passarli nella semola e lasciamoli riposare su una teglia.

Intanto, mettere sul fuoco una pentola con acqua ed un pizzico di sale per cuocere gli gnocchi. Appena l’acqua bolle, immergere gli gnocchetti e far cuocere. Quando saranno cotti gli gnocchi cominceranno a galleggiare. A questo punto scolare e versare in una padella antiaderente. A fiamma lenta far saltare gli gnocchi con la mozzarella tagliata a dadini, un pizzico di sale e un filo d’olio. Per rendere ancora più ricco il piatto, aggiungere anche una spolverata di parmigiano. Ed ecco che la mozzarella comincerà ad essere filante e i gusti si mescoleranno alla perfezione.

