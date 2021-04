Quando si entra in un negozio che vende accessori per la cucina la scelta tra i vari prodotti è davvero ampia. Gli oggetti che possiamo comprare sono tantissimi e di tutti i gusti, ma non sempre sono davvero utili. Quali sono quindi gli strumenti efficaci e validi che possono aiutarci quando siamo ai fornelli? Ecco quindi gli utilissimi accessori da cucina da avere assolutamente perché ci semplificano la vita.

Accessori classici

Comprare dei buoni accessori per la cucina è un ottimo metodo per risparmiare. Certo, la spesa iniziale probabilmente sarà più alta, ma col tempo ci guadagneremo. Infatti gli strumenti di qualità ci fanno risparmiare molto tempo perché funzionano alla perfezione. Inoltre durano più a lungo e noi non saremo costretti a doverne comprare di nuovi in continuazione.

È questo per esempio il caso dei coltelli in ceramica. Questi strumenti infatti se maneggiati con cura sono longevi, tagliano molto bene e soprattutto non si arrugginiscono.

L’imbuto è un altro strumento indispensabile in una cucina, ma occupa molto spazio. Per fortuna in commercio esistono comodissimi imbuti pieghevoli che si appiattiscono.

Altro immancabile accessorio da cucina è la mandolina o affetta verdure. Con un solo e unico strumento infatti possiamo tagliare, affettare e grattugiare la frutta e la verdura. Averne uno professionale e di qualità ci aiuterà moltissimo.

Simile, ma con una funzione diversa è il pelapatate. Anche questo strumento se è di buona qualità ci fa risparmiare molto tempo. Infatti per sbucciare frutta e verdura impiegheremo pochissimo tempo. Inoltre è molto più sicuro rispetto ai coltelli.

Gli utilissimi accessori da cucina da avere assolutamente perché ci semplificano la vita

Esistono poi altri strumenti forse meno conosciuti ma altrettanto utili. Per esempio i separa pentole o i divisori per padelle. Questi piccoli oggetti ci permetteranno di impilare tranquillamente le nostre pentole antiaderenti senza più rovinarle.

Parlando di pentole non possiamo non averne una a pressione. Questa infatti permette di cuocere in modo molto più veloce gli alimenti. Un altro tipo di padella comodissima è il wok, perfetto per cuocere risotti e paste risottate.

Gli amanti dei dolci non possono assolutamente fare a meno di una tortiera apribile o a cerniera. Con questo strumento infatti non avremo mai più problemi di bordi attaccati. Inoltre sarà più semplice estrarre le torte.

Immancabile anche la marisa o leccapentole. Con questa comoda spatola in silicone infatti non sprecheremo mai più neppure una goccia di impasto, sugo, salse, ecc..

Infine in commercio possiamo trovare comodissimi taglieri pieghevoli. In questo modo non solo potremo tagliare i cibi in sicurezza, ma potremo anche trasferirli con estrema precisione e senza far cadere nemmeno un pezzo.