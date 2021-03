Gli strumenti giusti sono la chiave di volta per raggiungere gli obiettivi di ogni tipo. Come farebbe un elettricista senza le pinze o un barbiere senza le forbici? Lo stesso vale per mille altre professioni.

In ambito culinario, ad esempio, l’uso degli strumenti corretti permette di mettere in tavola piatti straordinari. Per questo le cucine dei ristoranti più blasonati sono dotate di ogni tipo di utensile.

Anche a casa, però, possiamo ottenere dei piatti da urlo senza recarci nel ristorante della star di turno. Possiamo farlo grazie agli utensili da cucina che ogni chef stellato casalingo dovrebbe avere a sua disposizione. Naturalmente, gli utensili sono tanti. Qui ci limitiamo a citarne giusto qualcuno.

Cestello per aromi

È uno strumento molto curioso. Solitamente il cestello per aromi è realizzato in acciaio. Esso ha la forma di una pallina e presenta una serie di forellini equamente distribuiti sulla sue superficie. All’interno del cestello si usa introdurre le erbe aromatiche e le spezie.

È un’ottima tecnica per aromatizzare piatti come i brodi e le minestre senza il rischio di lasciarvi residui.

Termometro alimentare

Possiamo sapere se un piatto è buono solamente se teniamo sotto controllo tutti i passaggi della sua preparazione. Controllare le giuste dosi di sale è essenziale. Altrettanto importante è il monitoraggio della temperatura dell’acqua o dei sughi. È una cosa che di solito si trascura, andando a occhio.

Con un semplice termometro alimentare, però, abbiamo la possibilità di essere più “scientifici” nella realizzazione delle nostre ricette. Diventa necessario soprattutto quando siamo alle prese con certi tagli di carne o con le fritture.

Gli utensili da cucina che ogni chef stellato casalingo dovrebbe avere: il coppapasta

Il coppapasta è uno stampo in acciaio con diverse misure di diametro. Non è un semplice utensile da cucina. Serve a dare ordine e forma alle nostre pietanze, facilitandoci molto il lavoro in fase di preparazione e di impiattamento. È ideale per numerose creazioni in cucina.

Di solito lo si usa per preparare gli hamburger, le tartare, le uova. Vi si fa abbondantemente ricorso per impiattare i risotti, le mousse o anche le verdure. Ma non solo cibi salati. Il coppapasta è utile anche per la preparazione dei dolci. I professionisti utilizzano il coppapasta per realizzare i dolci monoporzione a base di pan di Spagna.