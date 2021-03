Gli usi alternativi e utilissimi del phon

Tutti noi abbiamo sempre utilizzato il phon che teniamo nell’armadio del bagno per asciugarci i capelli. O per sistemarli prima di uscire.

In realtà, questo elettrodomestico si presta ad altre funzioni e utilizzi che renderanno molto più facili alcune azioni che facciamo più o meno tutti i giorni. Vediamo, allora, con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa in quali altri modi possiamo sfruttare l’asciugacapelli.

Se gli stivali di pelle ci vanno stretti, scaldiamoli

Il phon è un ottimo rimedio per allargare e rendere più comodi gli stivali e in generale le nostre scarpe di pelle. Innanzitutto, proteggiamo la mano in un calzino di spugna, poi infiliamola all’interno della scarpa. A questo punto scaldiamo la tomaia dall’esterno col phon per circa un minuto. Le scarpe dovrebbero ora essersi allargate e risultare più comode da indossare.

Scongelare subito il freezer con un po’ d’aria calda

Il phon si rivela uno strumento efficace per sbrinare subito il congelatore, se non si ha tempo di aspettare.

Prima di procedere, stacchiamo la spina del freezer, per evitare di prenderci una bella scossa. Posizioniamo ora un secchio e qualche foglio di giornale per terra, così che il ghiaccio che si scioglie non gocciolerà per terra.

Ora non ci resta che azionare il phon. In pochi minuti avremo sbrinato il congelatore, preservando il corretto funzionamento dell’elettrodomestico e la buona conservazione degli alimenti.

Togliamo la polvere dagli oggetti preziosi

Gli usi alternativi ed utilissimi del phon. Con l’aria fredda del phon possiamo togliere la polvere dalle porcellane e dagli altri oggetti di valore che abbiamo in casa, troppo delicati da spolverare con un panno. Usiamolo, quindi, per dare una bella ripulita anche ai lampadari di cristallo evitando così di doverli smontare.

Quando siamo in ritardo per un appuntamento, e dobbiamo ancora truccarci, possiamo utilizzare l’asciugacapelli per asciugare più in fretta lo smalto sulle unghie. In questo caso usiamo l’aria fredda o tiepida, altrimenti si rischia di rovinare il trucco.

Cioccolato fuso in un battibaleno

Quando dobbiamo decorare un dolce con il cioccolato fuso, non occorre sporcare un pentolino. Basta sminuzzarlo in una ciotola e scaldarlo col phon. In un attimo sarà perfettamente fuso e omogeneo, senza grumi.