Davvero è così, ovvero che gli uomini preferiscono le bionde?

Partiamo dalla cinematografia. In un film del 1953, dal titolo emblematico “Gli uomini preferiscono le bionde” Marilyn Monroe interpretava la bionda per eccellenza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La trama racconta di due amiche, una bionda e una mora, molto ambiziose. Una alla ricerca della ricchezza e l’altra della bellezza. Dopo varie vicende, anche travagliate, il film si conclude con un doppio matrimonio.

L’intramontabile fascino delle bionde persiste ancora tutt’oggi. I maschi avranno sempre un debole per le bionde che resteranno uno stereotipo da raggiungere. Ma perché questa ossessione?

La risposta potrebbe provenire da uno studio dell’Università americana del Minnesota. Un centinaio di volontari maschi presi a campione, sono stati sottoposti alla visione di immagini, ricreate a computer, di donne bionde, more, rosse, ecc. .

La risposta è stata univoca, la preferenza si è direzionata sulle bionde, senza distinzione di età. Questo conferma il gradimento che riscontriamo tutti i giorni rispetto alle more o altre.

Gli uomini preferiscono le bionde. Ma è davvero così?

Se da un lato le bionde non hanno difficoltà ad essere apprezzate da subito, dall’altro hanno una maggiore difficoltà ad intrattenere più relazioni contemporaneamente. Di fatti le donne brune, rosse, more ecc. statisticamente danno l’impressione di essere più affidabili e restano le preferite per intavolare discorsi impegnativi come la convivenza e metter su famiglia.

Nello studio si fa cenno anche alla lunghezza dei capelli. Tra le capigliature bionde vengono privilegiate soprattutto quelle rigorose con i capelli di media lunghezza. Oltre al fatto che per definizione possano sembrare sane e belle.

In conclusione, gli uomini sono portati a corteggiare le bionde, all’apparenza più giovani, sane, più belle e attraenti. Però alla fine scelgono sempre le more, le scure come compagne di vita. Questo potrebbe apparire un luogo comune, ma a quanto pare ha una base scientifica.

Approfondimento

Il colore castano Tortoise Shell è la nuova moda per i capelli 2020-2021