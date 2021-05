Il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF ha analizzato quanto è avvenuto ad aprile in merito a richieste di mutui e surroghe. Ebbene, c’è una sorpresa inimmaginabile: gli under 35 spingono mutui e surroghe oltre le più rosee aspettative.

In linea generale, ad aprile, la crescita di mutui e surroghe conferma una crescita dell’85% in più rispetto allo stesso mese del 2020. Questa novità rafforza l’andamento positivo già rilevato il mese scorso. Dunque gli under 35 approfittano del periodo favorevole dei mutui per realizzare qualche sogno tenuto nel cassetto a causa dell’emergenza sanitaria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gli italiani rischiano di più

Con la crisi economica attuale pensare di fare investimenti non è semplice. Ma l’aumento dei volumi di richieste di mutuo visto nel mese scorso fa ben sperare perché sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020. Logicamente il dato dello scorso anno deve essere interpretato alla luce del fatto che, allora, l’Italia si trovava in piena pandemia. Quindi vigevano norme restrittive sugli spostamenti.

A prescindere da questo inciso, finalmente è ritornata la voglia di interesse verso l’acquisto di un immobile ad uso residenziale.

Acquistare ora conviene sicuramente

Attualmente i tassi di interesse sono ai minimi storici e gli immobili hanno subito una svalutazione. Molti proprietari preferiscono sbarazzarsi delle seconde case poiché non hanno più la forza di sostenere spese di manutenzione. Perciò anche a costo di perdere qualcosa ora, preferiscono incassare denaro fresco da utilizzare in altri modo.

La richiesta del mutuo

Un terzo degli italiani ha chiesto un mutuo per una cifra variabile tra i 100.000 euro e 150.000 euro. Solo un 25% della platea ha osato di più chiedendo un importo tra 150.000 euro e 300.000 euro. Gli under 35 sono i più attivi e i più desiderosi di comprare casa tutta per loro ma non sono spavaldi. Infatti in linea generale gli under 35 tendono a spalmare la restituzione del finanziamento intorno ai 15 anni in modo da non pesare sul bilancio familiare.

Gli under 35 spingono mutui e surroghe oltre le più rosee aspettative

Il Governo italiano ha più volte ipotizzato di mettere in campo garanzie statali e agevolazioni per favorire l’acquisto della prima casa da parte degli under 35. Questa iniziativa potrebbe dare maggiore linfa all’intero sistema dei mutui.