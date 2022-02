Gli umidificatori dei termosifoni sono utili per profumare casa ma accumulano muffa e calcare da pulire in questi modi

Tanti sono i punti e gli oggetti in casa la cui sporcizia spesso potrebbe passare inosservata.

In certi casi si corre dunque il rischio di accumularvi davvero tanto sporco. È il caso ad esempio degli spazi stretti interni dei termosifoni.

Sempre circa questi ultimi, ad attirare poco la nostra attenzione sono anche gli umidificatori in coccio che vi appendiamo.

Durante l’inverno li usiamo con una certa frequenza, ma di rado ci dedichiamo alla loro cura e pulizia.

Impiego degli umidificatori

Gli umidificatori dei termosifoni sono utili per profumare i vari ambienti della nostra abitazione.

Infatti, ponendovi all’interno assieme all’acqua oli essenziali o erbe essiccate, diffondono aromi piacevoli nella stanza grazie all’azione del calore del termosifone.

Sono poi importanti quando teniamo il riscaldamento acceso perché evitano che l’aria diventi secca e irrespirabile. Ciò grazie all’evaporazione dell’acqua che vi inseriamo all’interno.

La stessa spesso macchia le pareti dell’umidificatore con il calcare che contiene.

Allo stesso tempo poi, il sostare dell’acqua potrebbe creare una tale umidità da comportare strati di muffa nell’oggetto. Ciò contrasterebbe con la loro funzione di deodoranti domestici. Inoltre, le macchie sarebbero visivamente poco piacevoli e ne comprometterebbero anche lo stato.

Indubbiamente necessario sostituirvi l’acqua con una certa frequenza, ma spesso ciò non è sufficiente per mantenerli puliti e profumati.

Gli umidificatori dei termosifoni sono utili per profumare casa ma accumulano muffa e calcare da pulire in questo modo

Sarà bene pulirli con una certa costanza, così da evitare che si formi una sporcizia ostinata.

Prima di tutto dovremmo spolverarli al pari delle altre suppellettili casalinghe. Di tanto in tanto poi sarà bene immergerli in acqua bollente assieme a un po’ di sapone per piatti o di Marsiglia. Ciò dovrebbe renderli più lucidi e contrastare il calcare depositatovi. Inoltre, dovrebbe privarli anche dalle macchie gialle che spesso vi si formano esternamente a causa di fumo e vapori.

Passiamo a vedere come combattere le macchie di muffa. Quando si manifestano sui muri di casa vi sono vari metodi, tra cui uno spray profumato. Anche per gli umidificatori vi è però una soluzione ed è un ingrediente onnipresente in tutte le case. Basterà infatti bollire dell’acqua e inserirvi qualche cucchiaio di aceto. Dopo di che, vi terremo a mollo i nostri umidificatori per un po’. Vi passeremo in seguito una spugna in microfibra per rimuovere i vari residui.

D’ora in poi non solo faremo maggiormente caso allo sporco negli umidificatori ma sapremo anche rimuoverlo.

