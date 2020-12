Ultimi giorni di contrattazione di questo 2020 che è stato non facile a livello sociale ma invece per chi investe sui mercati finanziari si sono presentate diverse straordinarie e forse irripetibili occasioni di lungo termine. Come avevamo scritto intorno al 16/23 marzo, chi comprava quei prezzi in ottica di 36/60 mesi avrebbe lucrato probabilmente rendimenti straordinari. I tempi sono stati molto più brevi rispetto a quanto prospettato. Al momento non ravvisiamo pericoli di inversioni ribassiste durature e quindi continuiamo a monitorare occasioni di acquisto. E infatti gli ultimi prezzi potrebbero aver messo IGD in condizione di iniziare un rialzo di breve del 30%.

IGD (MIL:IGD) ovvero Immobiliare Grande Distribuzione, ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a Piazza Affari a 3,71 in rialzo del 4,07%. La società che in Borsa capitalizza circa 393 milioni di euro, molto attiva nel settore immobiliare sviluppa e gestisce centri commerciali in Italia e ha iniziato a sviluppare business anche in Romania. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 2,43 ed il massimo a 5,99.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Cosa attendere in ottica 1/3 mesi e poi 12 mesi?

Gli ultimi prezzi potrebbero aver messo IGD in condizione di iniziare un rialzo di breve del 30%

Abbiamo analizzato gli ultimi anni di bilancio e le previsioni per i prossimi anni. Si prevede che gli utili cresceranno del 114,75% all’anno. I nostri calcoli riportano a un fair value di 4,89. Giungono alle stesse conclusioni anche le raccomandazioni di altri analisti che trovano consenso intorno al prezzo di 4,60.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale in ottica di 1/3 mesi?

La chiusura del 23 dicembre sembra essere l’abbrivio che dovrebbe portare a un’esplosione dei prezzi fin da subito. Il consiglio è di comprare in apertura del 28 dicembre con stop loss di breve e lungo termine a 3,48. Obiettivo primo a 4,68, da raggiungere in 1/3 mesi.

Questo è un titolo da comprare e mantenere perchè potrebbe aver lasciato alle spalle i suoi momenti peggiori.

Si procederà per step.