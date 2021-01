Come aperitivo che, da un lato, è facile da preparare ma che, dall’altro, garantisce un’esplosione di gusto, gli stuzzichini diventano irresistibili con i bocconcini di mozzarella fritta. Si tratta, infatti, di una ricetta per stuzzichini croccanti fuori e morbidi dentro grazie alla doppia panatura con farina, uovo e pangrattato.

E grazie anche alla frittura in olio caldissimo per quello che è un antipasto veloce, gustoso e tipico della cucina italiana. Si potrà, così, mettere tutti d’accordo a tavola anche grazie al fatto che, oltre alla mozzarella tagliata a bocconcini, servono davvero pochi ingredienti. Quelli che sono già reperibili in cucina, in frigo o nella dispensa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Nel dettaglio, supponendo di voler friggere mezzo chilo di bocconcini di mozzarella, servono giusto due uova e abbondante olio di semi per friggere. Nonché un po’ di farina e di pangrattato, e un pizzico di sale.

Ecco come gli stuzzichini diventano irresistibili con i bocconcini di mozzarella fritta

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mettere in tre piattini, rispettivamente, la farina, il pangrattato e le uova sbattute con un pizzico di sale. Per poi passare ogni bocconcino di mozzarella ben asciutto dapprima nella farina e, poi, a seguire, nell’uovo e nel pangrattato. E ripetere l’operazione al fine ottenere la doppia panatura.

Friggere un poco alla volta i bocconcini di mozzarella, fino a doratura, muniti di una padella antiaderente con olio di semi caldissimo. Scolare ogni bocconcino fritto ad uno ad uno, quando si sarà formata, in maniera uniforme, la crosta. Magari aiutandosi con una schiumarola al fine in modo da far scolare l’olio in eccesso.

Mettere le mozzarelline fritte su carta assorbente. E, a fine cottura, servire a tavola i bocconcini subito caldi. Per una preparazione ancor più veloce dei bocconcini, inoltre, si possono utilizzare direttamente le ciliegie di mozzarella. Senza alcun bisogno, in questo caso, di doverla prima tagliare e poi impanare.