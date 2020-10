Una gran parte delle donne si trucca per apparire al meglio, essere carine, curate e ordinate prima di andare al lavoro o ad una serata con amici.

Oggi, il make up è diventata una vera e propria professione, ci sono persone che dedicano molto tempo a questo rituale. Su internet tanti sono i video che mostrano con i tutorial i modi più svariati per truccarsi.

Truccarsi non è una cosa semplice, ma col tempo si diventa più esperte e si crea un proprio stile. Guardarsi allo specchio truccate, aiuta a sentirsi meglio e a correggere i difetti del viso.

Ecco perché gli studiosi ci dicono che truccarsi è sintomo di intelligenza

Alcuni studi condotti dal neuro scienziato Rocco Palumbo, hanno dimostrato che truccarsi è sintomo di intelligenza.

È stato condotto un esperimento all’Università di Chieti, con la presenza di ricercatori della Harvard Medical School e la partecipazione di 186 ragazze.

Le ragazze sono state divise in tre gruppi di ugual numero.

Al primo gruppo, è stato chiesto di truccarsi a loro piacimento, al secondo, di ascoltare della musica allegra e positiva e al terzo di colorare come volevano un volto umano. Successivamente, sono state sottoposte ad un test con delle domande di rilevanza psicologica. I risultati migliori, sono stati conseguiti dalle ragazze del primo gruppo, coloro che si sono dedicate al make up sul loro volto.

Si è dedotto, che il make up non accresce solo la creatività e l’immaginazione, ma gli studiosi ci dicono che, truccarsi è sintomo di intelligenza, stimola le capacità cognitive, sviluppa l’olfatto, il senso della vista e il tatto.

Sarà vero? Sicuramente nel tempo questi studi continueranno e ci daranno sempre maggiori indicazioni in merito e ci potranno svelare altre potenzialità della nostra mente. Per questo informeremo i nostri Lettori su altri studi e casi similari. Per il momento ci siamo limitati a riportare l’ interessante notizia.