Gli strofinacci che abbiamo in cucina potrebbero causare intossicazioni alimentari. Ecco la ricetta che lo prova

Ci sono oggetti che tutti abbiamo in cucina. Pentole, stoviglie, bicchieri, posate e quant’altro. Tra gli utensili che usiamo maggiormente ci sono anche loro: gli strofinacci. Esatto. Pensate per un attimo a quante volte li usiamo nell’arco di una sola giornata. Con gli strofinacci, infatti, asciughiamo i piatti, puliamo il piano cottura, chiudiamo o apriamo i barattoli quando ci sembra troppo complicato farlo a mani nude. Si tratta di azioni davvero quotidiane. Ma ecco, appunto, che arriva una brutta notizia. Gli strofinacci che abbiamo in cucina potrebbero causare intossicazioni alimentari. Ecco la ricerca che lo prova. Vediamo più nel dettaglio cosa hanno scoperto gli esperti. E, soprattutto, cerchiamo di capire se c’è un modo per evitare qualsiasi problema.

La ricerca che proverebbe la pericolosità degli strofinacci in cucina

A fornirci maggiori informazioni sono gli scienziati dell’Università delle Mauritius, che hanno esaminato 100 strofinacci utilizzati per un mese intero. Lo studio, presentato all’incontro dell’American Society for Microbiology in Georgia, si è concentrato sui batteri che possono crearsi sugli strofinacci. E i risultati hanno lasciato senza parole gli scienziati. Infatti, sugli strofinacci multi uso, si potrebbe presentare il batterio Escherichia coli. Per non parlare poi di altri agenti patogeni che, combinati, potrebbero creare delle vere e proprie intossicazioni alimentari.

Cosa possiamo fare per evitare questo problema?

Per prima cosa, dovremmo sicuramente lavare gli strofinacci molto più spesso. Solo in questo modo possiamo assicurarci di uccidere tutti i batteri che vi vegetano. Inoltre, l’autrice dello studio, la Dottoressa Susheela Biranjia-Hurdoyal, raccomanda precauzione. La ricercatrice ha sottolineato come sarebbe meglio evitare gli strofinacci multiuso. Sarebbe meglio, infatti, utilizzare quelli monouso di carta. Questo, appunto, perché gli strofinacci che abbiamo in cucina potrebbero causare intossicazioni alimentari. Ecco la ricerca che lo prova! Perciò, attenzione all’igiene. La salute viene sempre prima di tutto!

