L’Italia è un Paese pieno di meravigliose specialità, adatte a tutti i palati. Per questo, a volte è facile esagerare un po’ troppo, e rischiare quindi l’indigestione. Oppure può succedere di regalarsi troppi pasti golosi, e quindi di ingrassare eccessivamente.

Per queste ragioni, la cosa migliore da fare è cercare delle ricette che possano conciliare leggerezza con bontà. Per fortuna ne esistono tante, e oggi andremo a vederne alcune davvero incredibili. E quindi ecco Gli straordinari sughi per una pasta deliziosa ma anche leggera e digeribile.

Il perfetto ingrediente di stagione

Partiamo con un ingrediente di stagione che sta iniziando ad apparire sulle nostre tavole, ovvero le zucchine. Leggere e saporite, queste sono uno dei migliori alleati per un piatto veloce e molto gustoso.

Per questa ricetta basta tagliare le zucchine e cuocerle in padella con aglio ed olio, e nel frattempo far bollire la pasta. Una volta scolata aggiungiamola alle zucchine e mescoliamo bene. Per aggiungere un po’ di sapore in più arricchiamo la preparazione con qualche oliva.

Un ragù originale

Diamo poi un secondo consiglio, per un ragù che stupirà tutti i commensali. Una ricetta davvero perfetta ma anche light è il ragù di pollo e verdure. Anche questo si prepara molto facilmente: iniziamo prendendo un petto di pollo e tagliamolo a pezzetti. Poi prendiamo pomodori, cipollotti e carote, e puliamoli bene. Dopo averli puliti e lavati, tagliamo anche loro a tocchetti. Mettiamo a cuocere in padella le verdure con un po’ d’olio e copriamo con un coperchio. Dopo circa cinque minuti aggiungiamo anche il pollo, e cuociamo per altri quindici minuti circa. Il nostro ragù è pronto, e andrà bene per ogni tipo di pasta.

Ecco dunque gli straordinari sughi per una pasta deliziosa ma anche leggera e digeribile. Diamo una possibilità a questi cibi e non ce ne pentiremo.

