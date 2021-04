Non tutti sanno che ci sono dei piccoli trucchi facili da applicare durante in make up. In questo caso, l’attenzione va a come applicare in maniera ineccepibile il lipgloss con degli straordinari segreti di un vero make up artist.

A differenza del rossetto classico, i rossetti liquidi permettono un’applicazione precisa e perfetta, ma non tutti conoscono i segreti per utilizzarlo al meglio.

Gli straordinari segreti per applicare in modo ineccepibile il lipgloss come un vero make up artist

Per avere delle labbra seducenti, perfette da baciare, si possono adoperare dei facili e veloci trucchi prima di procedere all’applicazione del lipgloss.

Prima di passare a stendere il trucco, bisognerà preparare la pelle del viso e anche le labbra con uno scrub delicato. In questa fase si potranno eliminare le cellule morte, eliminare eventualmente “crepe” sulle labbra secche, rendendole lisce e carnose.

Passare al balsamo che aiuta a rimpolpare le labbra, idratandole a fondo, attendendo un paio di minuti per consentire al balsamo di assorbire completamente. In questo modo le labbra non risulteranno secche con le fastidiose rughette verticali quanto sarà infine passato il lipgloss.

I vari step per applicare il rossetto senza errori

Adesso, si potrà procedere a delineare i confini delle labbra utilizzando una matita della tonalità che si avvicini il più possibile al colore naturale delle labbra. Dopo aver disegnato il perimetro delle labbra, passare a riempirle usando sempre la matita. Questo passaggio aiuterà a volumizzare le labbra con la possibilità di ridisegnarle. Inoltre aiuta a uniformarle ed è un ottima base aggrappante su cui applicare il lipgloss.

Scelta la nuance di colore del lipgloss, iniziare ad applicarlo partendo dal centro della labbra, stendendo infine il prodotto fino al perimetro per evitare sbavature. Infine se si vuole ritoccare sbavature o altro, si potrà applicare il correttore sui bordi passandolo con un pennellino piatto o un cotton fioc.