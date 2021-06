L’acqua di cocco è un prodotto abbastanza recente in Italia. Introdotta negli ultimi anni, è diventata uno degli ingredienti del benessere e della salute. Insieme al più comune olio di cocco e al latte, dimostra di avere usi diversi nel campo dell’alimentazione ma anche della cosmesi.

L’acqua di cocco è sicuramente consigliata per tutte le stagioni, ma in estate i suoi benefici aumentano. In questo articolo si svelano gli straordinari effetti estivi dell’acqua di cocco contro gonfiore addominale e disidratazione.

Proprietà sorprendenti dell’acqua di cocco

L’acqua di cocco si ricava dalle noci di cocco ancora verdi. Nelle zone dell’America del Sud dove crescono le palme da cocco, queste vengono bucate all’incirca dopo otto mesi per prenderne il succo. Ovviamente l’acqua che troviamo al supermercato ha subito varie trasformazioni. Per acquisire tutti i benefici, è importante acquistare l’acqua di cocco pura, senza aggiunta di zucchero o altre sostanze.

Tra i primi benefici di cui si gode bevendo quest’acqua troviamo l’enorme potere idratante. Dopo una sessione di sport, in una giornata afosa, al mare e addirittura in gravidanza. L’acqua di cocco restituisce i liquidi perduti e reidrata la pelle. Infatti, gli sportivi la usano come integratore naturale di sali minerali e per combattere la fatica. Inoltre, quest’acqua ha proprietà disintossicanti preziose alimentate dall’azione diuretica e antibatterica. Per questa ragione viene spesso utilizzata da chi ha problemi alla vescica e ai reni che vengono depurati dalle tossine.

Gli straordinari effetti estivi dell’acqua di cocco contro gonfiore addominale e disidratazione

Poiché priva di grassi, questa bevanda ipocalorica è perfetta per chi vuole perdere peso. Inoltre, la sua azione detox aiuta a sgonfiare la pancia, eliminare l’acidità di stomaco e ripristinare il corretto funzionamento dell’intestino. È dimostrato che l’acqua di cocco stimola il metabolismo e rafforza le barriere del sistema immunitario.

Amica delle diete ipocaloriche volte a perdere peso, l’acqua di cocco riduce il senso di fame e disseta. Ciò senza togliere le energie necessarie anche nel caso di forte caldo e attività fisica impegnativa. Infine, un utilizzo esterno dell’acqua di cocco che si ricollega al suo potere idratante. In estate, basta applicarla con un batuffolo di cotone sul viso per regolare la produzione sebacea, combattere l’acne, idratare e tonificare la pelle.

Approfondimento

