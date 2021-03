L’aglio è uno degli ingredienti base della cucina internazionale. La pianta prende il nome di Allium sativum ed era coltivata già dagli antichi Egizi. Di essa veniva per lo più usato il bulbo, che consiste in numerosi spicchi.

Questi divennero, col tempo, il condimento più amato da numerose civiltà fino ad arrivare ai nostri giorni. Ma l’aglio non è esclusivamente un ingrediente culinario. Esso si distinse immediatamente per i suoi enormi poteri curativi.

L’aglio è un disinfettante naturale, un anti-influenzale e regolatore del colesterolo cattivo. Le sue proprietà possono essere sfruttate in vari modi. Per tale ragione bisognerebbe provare gli straordinari effetti della bevanda di latte e aglio che pochi conoscono. All’uso dell’aglio non c’è controindicazione, se non l’odore pungente che a volte lascia. In questo caso, però, il latte tenderà ad eliminarne il forte aroma.

Contro stress e insonnia

L’unione del latte e dell’aglio dà vita a una bevanda che apporta tutta una serie di benefici. Essi riguardano sia la sfera emotiva che quella del funzionamento degli organi vitali come cuore e polmoni. La bevanda è molto facile da fare, poiché basta sbucciare e triturare circa 10 spicchi di aglio e aggiungerli a 500ml di latte e 250ml di acqua. Una volta portato ad ebollizione il composto, deve sobbollire per 10 minuti.

Il primo effetto ottenuto bevendo la bevanda di aglio e latte tiepida è calmante. Infatti, l’aglio favorirà il rilascio di stress, ansie e concilia un sonno ristoratore. In genere, la bevanda contribuisce ad abbassare la pressione alta; pertanto è poco adatta a chi soffre di abbassamento della pressione. L’aglio, poi, agisce rafforzando il sistema immunitario e quello intestinale. Ecco perché, questa bevanda, utilizzata in occasione di raffreddori, influenza, stitichezza e diarrea, può alleviarne i sintomi.

Ma i benefici del bollito di aglio e latte non sono ancora finiti. Pare che a giovarne enormemente siano due organi importantissimi: il cuore e i polmoni. Essendo l’aglio un regolatore del colesterolo e dei trigliceridi, aiuterà la circolazione arteriosa liberando le pareti delle arterie. Questo garantisce anche un migliore funzionamento dell’attività sessuale e aumenta la fertilità di entrambi i sessi.

Come antisettico naturale, invece, svolge un’azione rilassante e curativa in caso di infezioni dell’apparato respiratorio o di asma. Anche il fegato può giovare della presenza nell’aglio di selenio e allicina. Queste sostanze smuovono e rimuovono il grasso depositato nel fegato e ne aiutano il corretto funzionamento. È chiaro che ciò non significa che possa prendere il posto di medicinali e terapie specifiche.