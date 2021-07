Dopo una qualsiasi attività fisica reintegrare i liquidi e i sali minerali è fondamentale per non andare incontro a scompensi fisiologici. Questo è ancora più importante quando si fa attività fisica in estate e le alte temperature fanno perdere al corpo i liquidi ancora più in fretta. Inoltre bere è fondamentale per continuare a sudare che come si sa, è il processo che aiuta a regolare la temperatura.

Imparare dagli sportivi le tecniche e i trucchi che utilizzano nelle varie fasi di allenamento può essere d’aiuto a tutti.

Gli sportivi la bevono per dissetarsi tenere sotto controllo le calorie e recuperare energie

Spopola recentemente fra i social degli sportivi una bevanda del tutto naturale che aiuterebbe a reidratarsi e nello stesso tempo a tenere sotto controllo le calorie. Inoltre gli zuccheri in essa presenti sono di origine vegetale e biologico, quindi non raffinati come invece può essere il classico zucchero bianco.

Parliamo dell’acqua allo sciroppo d’acero. Le proprietà nutrizionali dello sciroppo d’acero sono note: ha un basso contenuto di chilocalorie è ricco di sali minerali e vitamine, è un antiossidante, ha capacità depurative ed energizzanti e pare aiuti a bruciare i grassi. Inoltre fornisce un valido contributo al tratto digerente e intestinale. Tutte ottime ragioni per preferirlo come dolcificante nelle nostre bevande e in accompagnamento a gustose pietanze.

Vediamo come preparare in casa questa preziosa bevanda. Prepariamo una borraccia con 500 ml di acqua fresca. Aggiungiamo 1 cucchiaino da tè di sciroppo d’acero biologico e il succo di mezzo limone.

La bevanda assumerà un sapore fresco e dissetante. L’asprezza del limone è mitigata dal sapore vagamente dolce dello sciroppo d’acero. Non sarà necessario acquistare costose bevande zuccherine per recuperare dopo lo sforzo fisico.

Curiosità

Gli americani lo fanno da tempo. Tutti abbiamo visto nei film i famosi banchetti per la vendita della limonata. Ebbene loro sono soliti dolcificare il succo di limone proprio con lo sciroppo d’acero, prodotto di largo consumo negli Stati Uniti e preferito allo zucchero tradizionale. Ora anche noi possiamo provare l’acqua al limone e sciroppo d’acero gli sportivi la bevono per dissetarsi tenere sotto controllo le calorie e recuperare energie.