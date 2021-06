Con l’arrivo dell’estate e con l’avvicinarsi delle giornate afose spesso ci passa la voglia di mangiare cibi complicati.

È pur vero che a molti di noi il caldo non fa passare la fame ma è anche vero che qualcosa di fresco è più desiderato in questa stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cominciamo a sentire voglia di mangiare un bel gelato, ricche macedonie, freschi frullati e grandi scorpacciate di frutta.

Le ricette estive cominciano a sostituirsi ai piatti caldi invernali, ai risotti, alle zuppe e alle ricette più ricercate.

In periodi caldi come questi se decidiamo di organizzare un pranzo o una cena in balcone o in giardino le idee cominciano a cambiare.

L’antipasto estivo più sfizioso

Cominciamo perciò a prediligere insalate di riso, pasta fredda, bruschette con pomodori freschi e così via.

Oggi perciò vogliamo svelare la ricetta degli spiedini estivi velocissimi perfetti per ogni occasione senza carne e senza pesce.

Questo è l’antipasto sfizioso e in assoluto più veloce da preparare ma allo stesso tempo riuscirà a stupire i nostri ospiti.

Basterà avere a disposizione qualche grammo di prosciutto crudo, un melone fresco, qualche bocconcino di mozzarella, i pomodori e qualche stecchino di legno.

Crearli è molto semplice e veloce.

Gli spiedini estivi velocissimi perfetti per ogni occasione senza carne e senza pesce

Su ogni stecchino di legno infiliamo prima una fettina di prosciutto crudo, un pezzettino di melone, un pomodoro e un bocconcino di mozzarella.

Continuiamo così finché non avremo creato tutti gli spiedini che vogliamo creare.

Se vogliamo creare un effetto più elegante e divertente possiamo anche decidere di presentare i nostri spiedini al centro della tavola.

Possiamo incastrarli uno a uno in una fetta di melone fresco che farà da nostro centro tavola.

Il nostro pranzo estivo avrà senza dubbio il miglior biglietto da visita che si possa avere.

Una ricetta così semplice ma allo stesso tempo così sfiziosa che ci farà fare bella figura con grandi e piccini.

Il consiglio è quello di preparare i nostri spiedini e lasciarli riposare in frigo per una mezz’oretta così da offrirli freschi e saporiti.