WhatsApp è entrato nelle nostre abitudini ed è forse l’applicazione che utilizziamo più di tutti. Ma cosa accadrebbe se da domani l’applicazione di messaggistica non fosse più disponibile? Come mandare un messaggio ai nostri familiari, ai nostri amici oppure al collega di lavoro?

Per ognuno di noi respirare è normale, tanto normale che non ci pensiamo. Ma chiunque si rende conto di quanto l’aria sia importante, quando per un qualsiasi motivo viene a mancare e respirare è impossibile. Adesso proviamo ad immaginare cosa potrebbe accadere se domani alzandoci non avessimo più a disposizione WhatsApp. Potrebbe facilmente verificarsi, basterebbe che una delle condizioni per potere utilizzare la piattaforma venisse a mancare.

Quando WhatsApp non funziona, magari perché per qualche minuto manca il collegamento dati, si va nel panico, ci si sente isolati. Perché? Quasi tutti sono talmente abituati a usare WhatsApp che si dimenticano che ci sono altri modi, anche più semplici, di scambiare messaggi.

Chi utilizza WhatsApp potrebbe ricevere un messaggio dalla società di messaggistica. La comunicazione riporta la seguente frase: “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo”. Significa che l’app preferita per lo scambio del messaggio non funziona e forse sarà non sarà utilizzabile per un po’ di tempo.

Gli SMS battono WhatsApp con questa utilissima funzione per inviare messaggi speciali che moltissimi hanno ma pochi conoscono

Adesso immaginiamo una persona che deve comunicare urgentemente un suo ritardo, o qualche altro importante messaggio, ma che non può utilizzare WhatsApp. Cosa potrebbe fare? Potrebbe telefonare, certo. Ma supponiamo che non possa farlo, oppure che chiami l’interessato ma la linea sia occupata o l’altro telefono non sia raggiungibile. Quella persona cosa può fare?

Prima di rispondere facciamo un’altra ipotesi. Supponiamo che sempre un utente di WhatsApp abbia necessità di inviare una comunicazione a una persona ad un ora ben precisa. Qualcuno potrebbe avere necessità di ricordare un appuntamento in un momento ben preciso. Magari qualcuno vorrebbe essere il primo a fare gli auguri ad una persona cara appena un minuto dopo la mezzanotte. Purtroppo WhatsApp non prevede di programmare gli invii. E allora come fare?

Prima che WhatsApp fosse diffuso in tutto il mondo le persone si scambiavo messaggi con gli SMS. Ogni persona che ha un contratto telefonico può inviare e ricevere un SMS. Questo non è vero per WhatsApp. Inviare un SMS a un numero è facilissimo. Un messaggio WhatsApp prevede che mittente e ricevente abbiano installato sullo smartphone l’applicazione di messaggistica. Ma questa può essere installata solamente sugli smartphone e non tutti hanno un cellulare di ultima generazione.

Ma gli SMS battono WhatsApp anche per un altro motivo. Con WhatsApp quando si schiaccia il pulsante dell’invio il messaggio parte subito, invece un SMS può essere programmato. Basta aprire l’app degli SMS, scrivere un messaggio a un numero e poi tenere premuta l’icona dell’invio. Si apriranno alcune opzioni di orari di invio e un calendario, dove è possibile selezionare data e ora della spedizione del messaggio.

L’opzione è disponibile con tutte le versioni di Android successive alla versione 7.0

