A volte è complicato scegliere lo smartphone giusto. Ci sono tante cose da considerare e non siamo tutti esperti di tecnologia. Ad esempio, c’è chi vuole navigare molto su internet, quindi avrà bisogno di un telefono che carichi velocemente.

C’è chi preferisce, invece, fare delle bellissime foto e quindi richiede una fotocamera di qualità. Poi, ovviamente, ci sono persone che non hanno nessun requisito particolare, e vogliono solo spendere poco. Insomma, ciascun consumatore ha le sue priorità ed è bene bilanciarle per fare una buona scelta. Capiamo, quindi, come fare, analizzando alcuni ottimi prodotti: ecco gli smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo adatti a tutte le tasche.

Le determinanti principali della scelta

Al centro di ogni analisi di questo tipo è bene mettere il rapporto tra qualità e prezzo. Infatti, non necessariamente il miglior smartphone è quello che costa di più. Molto più spesso, invece, ciò che cerchiamo è il prodotto che ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno, senza farci spendere troppo.

Coloro che, ad esempio, non hanno enormi esigenze potrebbero acquistare uno Xiaomi. Questa marca offre degli validi smartphone di fascia media, come Mi 10 Lite. Il suo prezzo di partenza è 269,90 euro, se si sceglie il modello con una memoria da 64 gigabyte. Se si vuole più spazio, per 399,90 euro si possono avere 128 gigabyte. Lo Xiaomi 10 Lite presenta, inoltre, una buona fotocamera e quindi è adatto a chi vuole delle belle foto senza spendere molto. Supporta il 5G, ad oggi il massimo della rapidità come connettività internet.

Gli smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo adatti a tutte le tasche

Chi, invece, è disposto a spendere più di 400 euro, potrebbe acquistare un OnePlus. Questa marca è ottima per la sua qualità prezzo, in quanto cerca di offrire grandi prestazioni senza alzare troppo il prezzo. Un ottimo modello è il OnePlus 8T, con un prezzo di 599 euro. Si può comunque trovare in rete a prezzi più contenuti.

Anche qui si ottiene una connettività 5G e 128 gigabyte di memoria, ma con un processore più potente e che rende questo smartphone più veloce. La batteria possiede inoltre un’ottima autonomia e si ricarica molto in fretta grazie alla funzione detta “quick charge”. Si tratta, insomma, di una scelta per chi vuole delle prestazioni importanti, simili a quelle di un top di gamma, ma tenendo comunque sotto controllo il budget.

Approfondimento

Ecco i nuovi Rolex da acquistare come ottimo investimento a prezzi accessibili.