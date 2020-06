La piscina è affollatissima, la palestra invece è chiusa per sempre. Uscire da soli per fare una corsa o una passeggiata non è attività fisica, è un incentivo alla depressione. Anche i tutorial e le app per un allenamento personalizzato non rallegrano, perché parlano solo di fatica e sudore. Dunque, per essere più belli e tonici al maschile o al femminile, non restano molti rimedi.

Ginnastica o massaggio

La cellulite senza un po’ di impegno da sola non se ne va. Ci sono gli integratori per stimolare la circolazione che drenano la pelle e migliorano la ritenzione idrica. Ma si devono bere nella misura di due litri al giorno. E se non si cammina abbastanza, ci sono sempre i dannati squat, i piegamenti sulle ginocchia sul posto. Perché contino davvero, si devono fare con le braccia avanti o alzate, come quando si va a un concerto. Il massaggio e l’automassaggio sono molto utili per rassodare la pelle i tessuti, soprattutto se si è dimagriti facilmente, visto che il caldo non incentiva l’appetito ma la dieta.

Per ottenere un buon risultato, non c’è bisogno di spendere in creme ‘miracolose’. La nostra spesa quotidiana, con l’aggiunta di qualche buon olio essenziale da pochi euro, ci offre tutto quello che ci serve per combattere la pelle a buccia d’arancia. Ecco le ricette meno costose.

Gli scrub estivi anticellulite

Gli scrub estivi anticellulite. Detti anche gommage, sono rimedi efficaci e piacevoli da attuare per la cura del proprio corpo. Aggiungere il fondo di una moka a una crema corpo poco costosa. Poi si massaggiare per almeno 10 minuti sulle parti più colpite dalla cellulite, prima di risciacquare. Avendo tempo, si può integrare anche con un impacco di fondi di caffè sulle gambe, coprendo con la pellicola e lasciando in posa per mezz’ora. Risciacquare con grande cura e far seguire un detergente oleoso, che lascia la pelle morbida. Per la variante agli agrumi, servono la scorza di un limone, 3 cucchiai di cannella in polvere, un bicchiere di sale marino. Poi gli ingredienti oleosi: 6 cucchiai di olio di avocado o di oliva, qualche goccia di olio essenziale di equiseto, cipresso e arancio dolce. Il composto uniforme deve essere massaggiato sulle zone più difficili prima di sciacquare.