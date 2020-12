Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si decide di portare sulla propria tavola un vino non convenzionale un Orange Wine è il prodotto giusto. Nati da uve bianche, gli Orange wine hanno una caratteristica che li distingue: colore ambrato e un sapore fuori dal comune. Dalla bottiglia non trasparirà un vino di colore giallo paglierino, o quasi bianco né verdognolo.

Gli Orange wine sono diversi, si distinguono dagli altri vini bianchi e non solo per le sfumature. Ecco perché conoscerne la lavorazione e l’origine riempie di stupore. Così come berne per la prima volta un calice. Gli Orange wine per chi desidera un vino non convenzionale e speciale.

Come si produce un Orange wine

Si è anticipato che gli Orange wine sono prodotti grazie alle uve bianche. La differenza sostanziale con un normale vino bianco sta nella macerazione.

Un vino bianco tradizionale viene vinificato a contatto con le bucce del mosto massimo per 24 ore. Segue il processo di fermentazione tradizionale. Per gli Orange wine il procedimento è ben diverso: in anfore o tini, mosto e bucce vengono lasciate a contatto e fatte fermentare insieme. Si segue quindi un procedimento molto simile a quello dei vini rossi.

Storia e origini

La storia degli Orange wine risale a migliaia di anni fa in Armenia. Il vino georgiano era prodotto nei kwevri, contenitori di terracotta che davano al vino elementi balsamici, tannici.

La storia poi va avanti fino a Josko Gravner, che negli anni 90’ lascia la vinificazione di tradizione per sposare la “macerazione”. Un vero e proprio ritorno alle origini del vino, ma con consapevolezza, impegno e cura. Da qui nascono i primi vini ramati, balsamici e con sentori di resina. Questi vini erano adatti all’invecchiamento, a differenza dei normali bianchi.

La capitale degli Orange wine è Oslavia. Tra Italia e Slovenia si trovano i massimi produttori e conoscitori della tecnica della macerazione. I vini prodotti sono inusuali: il loro gusto accoglie le caratteristiche che derivano da una lunga macerazione, dal legno o dalle anfore con cui vengono affinati.

Il carattere degli Orange wine pretende un palato raffinato, che sappia godere e intercettare profumi e aromi di torba, di malto, di eucalipto e di resina. Per il colore intenso degli Orange wine sembrerà di stare bevendo un nettare o dell’ambra. Tutte queste caratteristiche rendono questi vini molto speciali, per chi si vuole dedicare per una volta un prodotto particolare.