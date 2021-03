Un detto popolare dice che gli opposti si attraggono. Questo per molte coppie è un vero mantra, che gli permette di superare le differenze e farne una ricchezza. Ma non sempre è la chiave per una relazione felice e duratura.

Gli opposti si attraggono ma non quando si parla di drink. Un recente studio rivela, infatti, che nelle coppie in cui l’approccio con l’alcool è differente, possono insorgere più conflitti.

Lo studio che ha rivelato perché l’alcool divide le coppie

Uno studio della Michigan University pubblicato dalla rivista scientifica The Journals of Gerontology Series B: Psychological Series lo dimostra. Le coppie veramente affiatate sono quelle che condividono lo stesso approccio al mondo dell’alcool. Ovvero, risultano più forti e durature quelle relazioni in cui i partner bevono entrambi un cocktail o, al contrario, sono astemi.

In particolare, quanto emerge dalla ricerca (condotta su 2767 coppie e 4864 persone sposate over 50) è che assumendo le stesse quantità di alcool una coppia riesce ad avere una relazione più serena e durevole. Lo studio, dunque, non spinge le relazioni verso l’alcolismo ma sottolinea come, in questo ambito in particolare, l’equilibrio sia un valore da ricercare.

Se non si beve allo stesso modo i conflitti tendono ad aumentare

Gli opposti si attraggono ma non quando si parla di drink. Avere due approcci differenti alla vita spesso può aiutare le coppie ad evolversi e fondersi in un rapporto unico e speciale.

Quando però in una coppia si beve in modo discrepante, ovvero uno dei due beve molto di più dell’altro o l’altro non beve affatto, i conflitti tendono ad aumentare. L’approccio ai piaceri sembra essere talmente diverso che risulta difficile non far sfociare queste diversità in conflitto.

Le motivazioni

Le motivazioni per cui sia tanto importante condividere la stessa passione o meno per l’alcool restano ignote. Sarà l’odore dell’alcol? Oppure l’alterazione dei comportamenti?

Questi risultati ci inducono a pensare che questa, così come altre caratteristiche personali, sia un elemento fondamentale da considerare nella scelta del nostro partner.