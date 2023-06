Gli ombretti che illuminano lo sguardo, ingrandiscono l’occhio e si sfumano benissimo: ecco i più gettonati della stagione

Per realizzare un make-up impeccabile devi truccare perfettamente anche gli occhi. Non solo mascara e eyeliner ma anche l’ombretto giusto permette di illuminare e far risaltare lo sguardo. Ecco allora i colori più gettonati dell’estate e che stanno bene alle donne di ogni età.

Sappiamo quanto sia importante utilizzare i prodotti make-up giusti per coprire i difetti ed esaltare i punti di forza del viso.

Ogni giorno i beauty influencer ci consigliano cosa acquistare, quali sono le novità sul mercato e ci svelano i segreti per rendere il trucco perfetto.

Ad esempio, sapevi che il fondotinta compatto in polvere è adatto alle pelli miste perché tiene sotto controllo la produzione del sebo? Ma ancora. Il correttore aranciato ci aiuta a nascondere le occhiaie nere e marcate. Mentre il blush o fard, termine che si usava fino a qualche anno fa, deve essere sfumato dalle guance e fino alle tempie.

Gli ombretti che illuminano lo sguardo, ingrandiscono l’occhio e che stanno bene a tutte

Per esaltare la bellezza dell’occhio, oltre al mascara dobbiamo necessariamente usare l’ombretto.

Un prodotto che serve a dare profondità e che illumina lo sguardo. Ne esistono di diversi tipi (in polvere, in crema, liquidi) e di tantissime tonalità.

Proprio come i vestiti anche il colore dell’ombretto cambia in base alle stagioni.

Ecco, allora, quali sono le tonalità più gettonate.

Per l’estate, il modo del make-up ci suggerisce sfumature vivaci e sgargianti. Via libera, quindi, agli occhi colorati che non devono passare inosservati. Ad esempio, il fucsia e il giallo sono perfetti per la stagione estiva. Sono decisamente questi gli ombretti che illuminano lo sguardo e che stanno bene a tutte.

Il blu per stupire e i glitter per brillare

Diciamo la verità il blu è un colore che non utilizziamo mai. Spesso abbiamo paura che sia difficile da sfumare, oppure che sia poco pigmentato. E invece, il blu è proprio il colore dell’estate.

Perfetto soprattutto se si hanno gli occhi marroni.

Tornano sulla cresta dell’onda anche i glitter. Da stendere su tutta la palpebra mobile, oppure da applicare all’interno dell’occhio per creare un punto luce. L’estate è proprio la stagione giusta per osare, quindi sbizzarriamoci utilizzando i glitter di vari colori, ma anche piccoli strass e pietre che incorniciano l’occhio.

L’ombretto di Chiara Ferragni

Passiamo ad un colore decisamente più tenue: il rosa. Una tonalità fresca, leggera e anche molto raffinata.

Possiamo scegliere varie gradazioni di rosa, ma la più glamour è di certo quella proposta da Chiara Ferragni. In una foto postata sui social, la Ferragni mostra un meraviglioso ombretto champagne rosé.

Un colore perfetto per ogni tipo di carnagione, che illumina lo sguardo e ingrandisce l’occhio. Un mix tra rosa e dorato che si abbina a qualunque tipo di outfit. Quindi, lasciamoci ispirare da questo ombretto delicato. Perfetto da sfoggiare in spiaggia ma anche raffinato per la sera.