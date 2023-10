Gli oggetti di Freddie Mercury all’asta: a quale prezzo sono stati venduti pianoforte, corona e il mitico mantello rosso

Collezionisti in delirio per gli oggetti personali di Freddie Mercury. Sono stati messi all’asta il pianoforte, bracciali, costumi di scena e persino la porta della sua casa. Ma a quanti soldi sono stati venduti questi cimeli?

Durante l’asta organizzata da Sotheby’s, gli oggetti appartenuti al grande Freddie Mercury sono stati venduti a delle cifre astronomiche. Nel 2023 il frontman dei Queen avrebbe compiuto 77 anni e proprio a settembre scorso, molti fan e collezionisti, si sono potuti aggiudicare i suoi cimeli più belli.

Scomparso prematuramente all’età di 45 anni, Freddie Mercury è ancora uno degli artisti più amati al Mondo. È impossibile stilare una classifica delle canzoni più belle del gruppo, perché ogni brano è sempre stato un successo mondiale.

Ad esempio, come scordare I Want to Break Free. Nel videoclip i componenti del gruppo erano vestiti da donna. Un vero scandalo per l’epoca. Il video fu censurato ma questo non impedì alla canzone di diventare un grande successo.

Radio Ga Ga, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody (una canzone che dura ben 6 minuti). Questi sono solo alcuni dei cavalli di battaglia della band.

Gli oggetti di Freddie Mercury all’asta: dal pianoforte al mitico mantello con corona

Ma torniamo all’asta organizzata a Londra. I pezzi proposti sono oltre 1.500. Tutti provenienti dalla residenza privata di Garden Lodge a Kensington, gestita, dopo la morte del cantante, da Mary Austin sua ex fidanzata e poi migliore amica.

Vediamo quali sono gli oggetti più importanti e a che prezzo sono stati venduti.

Uno dei lotti più interessanti è stato sicuramente il pianoforte a coda Yamaha. Proprio su quei tasti, il cantante, compose le sue canzoni più belle come “Don’t Stop Me Now”. Il mitico pianoforte è stato venduto alla cifra di 1,4 milioni sterline (escluse le commissioni).

Tra gli oggetti di Freddie Mercury all’asta c’erano anche dei testi scritti a mano, le bozze di alcuni brani, il jukebox e la porta laterale dell’ingresso di Garden Lodge con le dediche dei fan. Ma sono stati venduti anche i costumi che il cantante era solito mettere.

Chi ricorda il mitico mantello e la corona che Freddie indossava durante il Magic Tour nel 1986? Come dimenticarli! Il caratteristico completo è stato venduto alla modica cifra di 635.000 sterline.

All’asta anche il bracciale del video di Bohemian Rhapsody

Fan e collezionisti in delirio anche per il bracciale in argento a forma di serpente che Freddie indossava nel video musicale di Bohemian Rhapsody. L’oggetto è stato venduto alla cifra di 698.500 sterline (100 volte la sua stima).

Secondo quanto ha dichiarato Mary Austin, una parte sostanziosa dei guadagni provenienti dall’asta, sarà donata in beneficenza ad alcune fondazioni impegnate nella lotta contro l’Aids.