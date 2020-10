Le cucine delle nostre abitazioni si sono trasformate in un laboratorio. Il lockdown, infatti, ha costretto molti italiani a restare in casa. Giocoforza il tempo doveva, quindi, essere impiegato in un modo. In effetti, gli italiani sono amanti dei fornelli ma con il trucco. Innanzitutto, scopriamo chi ha aiutato i cittadini nelle faccende. Ogni italiano ha indossato il cappello da chef ma da soli non è stato semplice cavarsela. A chi abbiamo chiesto aiuto? Non ad un familiare ma all’elettrodomestico. Ebbene, le vendite, durante i mesi del Covid, hanno subito un’impennata. La tecnologia domestica è stata un valido aiutante delle famiglie.

La ricerca svela il trucco

In occasione della fiera della tecnologia, svoltasi a Berlino, l’istituto di ricerche di mercato tedesco GFK, ha reso noti i risultati dell’indagine. In Europa, nel periodo Covid, le vendite di elettrodomestici grandi e piccoli hanno avuto un calo. Fa da contraltare, l’Italia, con un incremento del 4,5%. Nel frattempo anche la Coop ha tracciato un bilancio. Le vendite di robot da cucina, a giugno, ha toccato +111% rispetto al periodo dell’anno precedente. Da ciò la conferma di un orientamento diffuso: gli italiani sono amanti dei fornelli ma con il trucco…

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli italiani cosa hanno acquistato

Gli italiani sono amanti dei fornelli cos’hanno acquistato? Freezer e macchine per l’espresso, nei primi mesi dell’anno, hanno avuto un’impennata. Di conseguenza, il trend è continuato anche successivamente nel post lockdown. De Longhi, per esempio, ha registrato un valore positivo del 9% per affari di 13,6 milioni di euro. Facciamo, però, un passo indietro e ritorniamo alle vendite degli strumenti per l’eat at home.

Vendite nel comparto food preparation

In particolare, GfK POS Tracking, ha notato che nelle vendite del comparto food preparation in Italia i robot da cucina hanno fatto registrare i numeri più alti. In effetti, gli italiani, amanti dei fornelli, hanno acquistato impastatrici, sbattitori, frullatori a immersione. Ma a cosa servivano questi strumenti? I prodotti, prima citati, sono infatti legati al mondo del dolce, della lavorazione di pizza e pane. Da un giorno all’altro, le cucine hanno subito una trasformazione. Gli italiani hanno acceso i fornelli ma hanno anche chiesto aiuto a gelatiere, bilance da cucina, piastre per cialde e sandwich per preparare succulenti piatti. Inoltre, affettatrici, mini forni, mixer e frullatori hanno fornito l’ulteriore supporto tecnologico per cucinare. Alla luce di ciò, gli italiani sono amanti dei fornelli ma con il trucco.