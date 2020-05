Gli italiani si addolciscono con il miele: vola il consumo

In questi ultimi mesi con la pandemia in corso, gli italiani hanno consumato miele più del solito. Il “nettare degli dei” è stato utilizzato nella preparazione di dolci e tisane. Gli italiani si addolciscono con il miele e logicamente vola il consumo. Secondo una analisi di Coldiretti, basandosi su dati Nielsen sulle vendite nella Grande distribuzione organizzata gli acquisti di miele degli italiani sono aumentati del 44%. Il miele per molti è cibo importante per la salute.

Il miele però non brilla

Purtroppo l’esplosione della domanda si scontra con una difficoltà degli apicoltori italiani a produrre miele. Non è una annata da ricordare: la siccità durante l’inverno ha ridotto le fioriture e stressato le api. Gli alveari non hanno prodotto la quantità giusta di nettare. Le api hanno mangiato il poco miele per sopravvivere.

Quanto si produrrà?

Secondo le prime stime di Coldiretti, la produzione 2020 sarà peggiore dell’anno precedente quando si raggiunse 15 milioni di chili a fronte di un quantitativo di quasi 25 milioni di chili di miele importato. Per sopperire alla domanda degli italiani si è costretti a mettere sul mercato miele proveniente da Ungheria e Cina. Ciò vuol dire che acquistiamo 2 barattoli di miele su 3 da una produzione estera.

Il valore del miele italiano

Consumare prodotti italiani in questa fase storica è consigliato non solo per far girare l’economia interna ma anche per evidenti principi nutrienti più sani. Il miele prodotto sul territorio italiano è riconoscibile nell’etichetta e sulla confezione c’è la bandiera tricolore. Ricordiamo che sul territorio nazionale non sono ammesse coltivazioni Ogm.

Quanti tipi di miele ci sono in Italia

Scegliere il miele mette in imbarazzo perché abbiamo oltre 60 varietà. Tra i più diffusi il miele di acacia e al millefiori. Inizia a trovare riscontro tra i consumatori il miele all’arancia e quello di castagno dal sapore amarognolo. Ha particolari proprietà il miele di tiglio e quello di melata. Gli italiani si addolciscono con il miele anche dal sapore da piante aromatiche come la lavanda, il timo e il rosmarino.