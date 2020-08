Gli italiani con più soldi investiti a Piazza Affari. Molti italiani investono in Borsa. Forse anche voi, se state leggendo quest’articolo. O magari avreste intenzione di farlo. Qualche dato. La capitalizzazione di Borsa Italiana è di circa 590 miliardi di euro. Cioè il 33% del PIL nostrano. In pratica la sola Facebook vale un terzo in più dell’intera Borsa Italiana. Per dare l’idea, questa percentuale negli USA è il 149% del PIL. Cioè più di 30 trilioni di dollari. Non solo. Le basse valutazioni di borsa delle aziende italiane costituiscono un fattore di svantaggio nello scenario competitivo internazionale. Un forte svantaggio. E rendono più difficile per le nostre imprese raccogliere capitali freschi per investimenti sul mercato.

Piazza Affari rappresenta solo lo 0,7% della capitalizzazione delle Borse mondiali. E’ una borsa periferica, pur essendo di proprietà del London Stock Exchange. Che, non a caso, vuole liberarsene. In ogni caso, molti ricchi italiani investono in Borsa. Ed hanno forti partecipazioni azionarie. Sia in aziende proprie che in concorrenti, in alcuni casi. O comunque nelle aziende più importanti quotate a Milano. Ma chi sono queste persone? Curiosi? Ve lo diremo subito. Alcuni nomi li riconoscerete immediatamente. Altri vi saranno totalmente sconosciuti. In ogni caso sappiate che costoro sono tra quelli che contano davvero nella finanza italiana.

Incominciamo da Ennio Doris. Il Presidente di Banca Mediolanum è investito anche in Mediobanca (MIL:MB), per un totale di 1,74 miliardi di euro. Passiamo poi a Mario Rizzante, AD e Presidente di Reply, azienda informatica. Le sue partecipazioni nella propria società valgono 1,81 miliardi. Si sale di poco con i fratelli Buzzi, dell’omonimo cementificio. Come da fonti note ai mercati, i loro soldi investiti in Borsa sono 1,813 miliardi. Ancora più in alto c’è Remo Ruffini, AD di Moncler, il noto marchio di abbigliamento. Che ha un patrimonio investito nel titolo di 1,91 miliardi. Ed arriviamo quindi alle famiglie Garrone e Mondini. Le loro partecipazioni in Piazza Affari in ERG valgono 1,94 miliardi di euro.

Saliamo ancora con la famiglia Vacchi, titolare di IMA. I loro soldi investiti nel marchio di famiglia valgono 2,07 miliardi. Passiamo poi a Francesco Gaetano Caltagirone, uno tra i più noti investitori italiani. Partecipazioni in Acea, Caltagirone, Cementir, Generali, Vianini. Per un valore di 2,12 miliardi di euro. E poi Nicola e Paolo Bulgari, con partecipazioni nel colosso del lusso LVMH, titolare di Bulgari, per un controvalore di 2,19 miliardi. Si arriva quindi ad un nome altisonante, la famiglia Berlusconi. Le loro partecipazioni sono in Antares Vision, Banca Mediolanum, Mediaset, Mediobanca, MolMed, Mondadori. Il valore complessivo è di 2,62 miliardi. I primi 10 finiscono con Giuseppe De’ Longhi. Che è investito nell’omonima impresa di elettrodomestici per 2,74 miliardi.

E anche gli altri

Piero Ferrari con 2,97 miliardi nell’omonima, famosissima casa automobilistica. Gianfelice e Paolo Rocca di Tenaris, con 3,55 miliardi nella stessa azienda. Susan Holland di Amplifon con oltre 4 miliardi. La famiglia Benetton con 4,59 miliardi investiti tra Atlantia, Autogrill, Autostrade Meridionali e Generali. Stefano Pessina, boss di Walgreens e Boots Alliance, investito per 5,21 miliardi.

La cinquina finale inizia con Gustavo Denegri di DiaSorin, ove è esposto per 5,32 miliardi. Poi Luca Caravoglia, Presidente di Campari, con investimenti nell’azienda per 6,46 miliardi. Il podio inizia da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, che valgono 6,69 miliardi. Secondo posto per le famiglie Elkann/Agnelli/Nasi che, tra Exor N.V. e Italia Independent ,valgono 6,88 miliardi. Nessuna sorpresa per il primo posto, da tempo appannaggio di Leonardo Del Vecchio. Partecipazioni in Covivio, Essilyx, Generali e Mediobanca per 18,94 miliardi di euro.