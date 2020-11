Mancano più di 50 giorni alle festività natalizie. Una ricerca di Kantar ha messo in evidenza che gli italiani anticipano i regali di Natale e sanno quanto spendere. Infatti, nonostante la crisi in atto, la tendenza dei cittadini è di fare gli acquisti già a novembre per poi metterli sotto l’albero. Anticipano i tempi il 32% degli intervistati. Ma perché c’è questa propensione a fare i regali per il Natale tanto tempo prima? Le motivazioni sono diverse.

Gli intervistati hanno detto di avere maggior tempo a disposizione per fare l’acquisto giusto, evitare di frequentare negozi affollati, spalmare la spesa su più settimane. Inoltre, gli italiani possono sfruttare anche maggiore scelta di prodotti ed essere sicuri di far consegnare il regalo in tempo.

Quanto vogliamo spendere

Gli italiani hanno già le idee chiare di quanto spendere. Non si fanno follie per i regali ai propri cari. Il budget predominante è tra i 151 euro e 200 euro, subito dopo tra i 51 euro e i 100 euro. Via via che si sale per il costo dei regali, diminuisce il numero di persone disponibili a spendere cifre esorbitanti. Gli italiani, va detto, hanno intenzione di fare 7 regali per una spesa media di 213 euro.

Ma per chi si spende?

I bambini prendono la maggior fetta della spesa, intorno ai 137 euro. Al partner si regala qualche oggetto dal valore di 100 euro mentre per i nipoti si spende 73 euro.

Gli uomini sono di tasca larga nel fare il regalo alla propria amorosa: circa 120 euro, mentre le donne ricambiano un regalo spendendo 84 euro.

Con il contesto storico attuale, lo shopping natalizio si trasferisce sul web. Non a caso, le aziende hanno già iniziato ad allestire vetrine virtuali natalizie in modo da attirare l’attenzione degli utenti.

Ma cosa si regalerà per Natale?

Gran parte degli italiani hanno intenzione di regalare abbigliamento e accessori. Seguono i prodotti tecnologici, giocattoli, libri, profumi, oggetti per la casa.

Quest’anno sarà una festività natalizia particolare per via del coronavirus. Anche per questo gli italiani anticipano i regali di Natale e sanno quanto spendere.