Questo piatto a base di pollo è veloce da realizzare, ma incredibilmente buono. Gli involtini di pollo impanati cremosi e filanti sono un secondo piatto semplice e gustoso perché, al loro interno, nascondono un cuore di prosciutto cotto e formaggio cheddar che stupirà tutti. E in più, la croccante panatura caratteristica delle cotolette rende questo piatto ancora più appetitoso.

Ingredienti per gli involtini

10 fette di petto di pollo;

3 uova;

10 fette di prosciutto cotto;

10 fette di formaggio cheddar;

120 gr. di pangrattato;

120 gr. di farina 00;

sale q.b.;

pepe q.b.

500 ml. di olio di semi per friggere.

Preparare gli involtini

Su un piano da lavoro mettiamo le fettine di petto di pollo e appiattiamole usando un batticarne. A questo punto, saliamo e pepiamo a piacere. Mettiamo su ogni fetta di petto di pollo una fettina di prosciutto ed una di formaggio cheddar. Intanto, prepariamo tre ciotole e mettiamo in una la farina, in una il pangrattato e in un’altra le uova. Dopo aver sbattuto le uova con una forchetta, possiamo dedicarci alla panatura.

Impanare e cuocere

Iniziamo a impanare passando gli involtini prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Mettiamo a riposare gli involtini di pollo nel frigo per circa 30 minuti e, trascorso questo lasso di tempo, estraiamoli dal frigo e mettiamo l’olio di semi a scaldare in una padella capiente. Non appena questo sarà ben caldo, immergiamo gli involtini impanati. Dopo un paio di minuti, abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per far sì che il pollo sia perfettamente cotto all’interno. Dopo circa una decina di minuti, i nostri involtini saranno pronti e andranno rimossi dall’olio caldo. Gli involtini di pollo impanati cremosi e filanti sono un secondo piatto semplice e gustoso: rimuoviamoli con una schiumarola e poggiamoli sulla carta per fritti. Infine, li spolverizziamo con un pizzico di sale e li serviamo ancora caldi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Approfondimento

Gli involtini o spiedini di carne alla palermitana sono un’esplosione di aromi e di sapori