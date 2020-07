Gli integratori durante l’estate sono davvero utili? Ecco la verità secondo gli esperti

Gli integratori durante l’estate sono davvero utili? Con l’aumento delle temperature, abbiamo bisogno di energia. Durante l’estate, infatti, è normalissimo sentirsi stanchi e spossati. Per ovviare la stanchezza, sono tantissime le persone che usano gli integratori. Soprattutto quelli di sali minerali. In questo modo, riacquistano tutti quelli persi con la sudorazione! Questo è sicuramente un metodo immediato. La stanchezza sparisce e ci si sente più energici. Ma, siamo sicuri che gli integratori durante l’estate siano davvero utili? Ecco la verità secondo gli esperti di ProiezionidiBorsa.

Gli integratori alimentari fanno bene al nostro organismo?

Per combattere la spossatezza dovuta al caldo, molte persone prendono degli integratori. Ma sono davvero utili? Vale la pena spendere soldi per i sali minerali? O possiamo avere gli stessi benefici da altri prodotti che abbiamo in casa? A quanto pare è proprio così. Escludiamo però le persone che fanno un grande sforzo fisico. Se siete atleti che si allenano un’ora al giorno sotto il sole, o lavoratori che sono esposti tutti i giorni al caldo, allora gli integratori sono perfetti per voi. Ma per tutti gli altri?

Possono essere sostituiti, ecco con cosa

Gli integratori non sono necessari. Calcio, fosforo, magnesio e potassio sono in tantissimi alimenti. Tutti i sali minerali che perdiamo sudando, possono essere assunti con cibi specifici. Soprattutto, è importante la scelta di frutta e verdura per riacquistarli.

Inoltre, per sostituire gli integratori, vi basterà una cosa semplicissima. L’acqua. Cercate di scegliere quelle ricche di sali minerali. Non ci crederete mai, ma potranno sostituire in parte gli integratori! Basterà quindi seguire una dieta ricca di frutta e verdura e bere due litri d’acqua al giorno. E il gioco è fatto! La spossatezza andrà via in men che non si dica, e il vostro portafogli vi ringrazierà!

Dunque, ora sapete se gli integratori durante l’estate sono davvero utili. Ecco la verità secondo gli esperti.