Gli insetti più mangiati al Mondo e le ricette da preparare per le cene estive con gli amici

Forse ci faremo qualche nemico e più di una persona cara non verrà più a cena da noi. Possiamo usarla come strategia se qualcuno ci sta antipatico, eppure le ricette con gli insetti vanno molto di moda quest’estate. I piatti che si possono preparare sono sorprendenti.

Invitiamo gli amici a cena a casa per una serata estiva piacevole e cuciniamo insetti. Può sembrare una cattiveria e invece va di moda quest’estate preparare cene proteiche a base di insetti, l’importante è sapere come muoversi in cucina.

Magari evitiamo di cucinare l’insetto più mangiato al Mondo che potrebbe far rabbrividire i nostri ospiti. Perché si tratta dello scarafaggio. Africa, Messico, Thailandia ne fanno largo uso, ma per noi occidentali è una specie di tabù. Forse è più facile mangiare altri insetti di questa speciale classifica. Per esempio bruchi, formiche e vespe. Altri insetti che sono inseriti nelle ricette di molti Paesi sono cavallette, locuste, libellule, cimici, termiti e ragni.

Difficoltà ad accettare

Gli insetti più mangiati al Mondo non convincono gli italiani. È il Messico la nazione che detiene il record per il consumo con oltre 300 insetti ogni anno. Quindi India, Cina, Thailandia che comunque consumano più di 200 insetti ogni anno. In Europa questo fenomeno è recente e fatica a decollare. Anche se consumare insetti fa bene al Pianeta, ha un impatto ecologico importante, le persone che sono abituate a un regime alimentare di tipo mediterraneo non riescono a cambiare. Il fatto che gli insetti possano essere allevati da piccoli agricoltori del posto non cambia le dinamiche. Almeno per il momento.

Gli insetti commestibili sarebbero di 1.400 specie diverse, in Europa sono solo 11 i Paesi in cui si consumano insetti. Ai Tropici è considerata una tradizione, visto che il clima sta cambiando e sta diventando tropicale anche da noi non è detto che un giorno anche la nostra dieta non subisca drastiche modifiche. I piatti più consumati sono arrosticini, fritti, dolci e zuppe. Molto spesso gli insetti vengono mangiati anche crudi.

Gli insetti più mangiati al Mondo. Sono buoni?

Se proprio vogliamo fare questo scherzo ai nostri amici, cerchiamo almeno di preparare delle ricette che possano sorprendere e che siano appetitose. Se vogliamo portare a tavola un antipasto che lascia senza parole possiamo ricorrere alla tradizione sarda. Il Casu Marzu è un pecorino invaso dalle larve, considerato pericoloso per la salute, viene consumato da numerose comunità del centro Sardegna che detengono il record di anziani centenari. Come dire che i calcoli non tornano. Se vogliamo avvicinarci a questo menù con delicatezza possiamo proporre una zuppa estiva di maggiolini. Ricca di ferro e magnesio possiamo rinfrescarla con maggiorana e tofu.

Le cavallette fritte sono un ottimo secondo e un piatto light che potrebbe conquistare anche i più scettici. Possiamo aggiungere a metà cottura peperoni, melanzane e zucchine con cipolle, mandorle e in seguito pinoli, olive e uva passa. Ci avviciniamo alla Sicilia con un piatto ricco di proteine, fibre e vitamine. Il dolce potrebbe essere rappresentato dalle formiche tostate, un piatto caraibico che cerca di imitare il sapore del popcorn dolce. Evitiamo di creare un menù monotematico. Uno di questi piatti sperimentali potrebbe essere ben digerito dai nostri amici, un menù completo invece potrebbe essere uno scherzo di cattivo gusto. La giusta misura prima di tutto.