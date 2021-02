Cercando nuovi sistemi per curare il proprio aspetto, ora che si preferisce non andare dall’estetista si ricorre ai vecchi rimedi della nonna per la cura della bellezza e della salute. Rimedi magici che tolgono quella stanchezza sul viso che a volte resta per tutto il giorno. Il viso stanco è un problema di giovani e anziani e dipende da come si riposa e dall’alimentazione. Soprattutto dipende da quanto si idrata la pelle dedicando il tempo all’assunzione di liquidi il più possibile. Bere due litri d’acqua al giorno aiuta ad avere una pelle liscia e setosa. Ecco perciò quali sono gli ingredienti miracolosi per maschere rivitalizzanti e i rimedi naturali delle nonne.

Maschera rivitalizzante

Le azioni rigogliose del latte e quelle nutrienti del miele restituiscono luce e vita alla pelle affaticata e opaca. Vediamo come comporre questa maschera e come godere della sua azione benefica.

Ingredienti

a) 1 cucchiaio di farina

b) 1 cucchiaio di miele

c) mezzo bicchiere di latte

Procedimento

Sciogliere il miele nel latte tiepido, aggiungere poi la farina lentamente in modo che il composto arrivi alla giusta densità. Lasciarla in posa per 20 minuti. Mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti tra loro. La maschera antifatica è pronta.

Stenderla uniformemente sul viso. Finito il tempo di posa risciacquare abbondantemente.

Maschera riposante

È molto semplice da preparare e l’effetto è immediato. Il viso apparirà subito riposato. Ora per completare il modulo che combatte la stanchezza è il momento della maschera elimina occhiaie. L’albume è molto importante perché attiva il collagene. Unito al miele e all’olio d’oliva, aiuta ad eliminare le occhiaie riducendo il gonfiore che si forma sotto gli occhi.

Ingredienti

a)1 cucchiaio di miele

b) mezzo bicchiere di albume d’uovo

c) 1 cucchiaio di olio d’oliva

d) mezzo bicchiere di latte tiepido

Procedimento

Nel latte si scioglie il miele e si aggiunge l’olio di oliva e infine l’albume d’uovo. Si mescolano tutti gli ingredienti e si stende la maschera sul viso. Dopo una posa di dieci minuti risciacquare prima con acqua tiepida e poi molto fredda. Ora si vedrà sul viso quell’espressione riposata che porterà alla luce la bellezza e la luminosità della pelle.

Ecco perciò svelati gli ingredienti miracolosi per maschere rivitalizzanti e i rimedi naturali delle nonne.