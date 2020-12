Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per un primo piatto da leccarsi i baffi, ecco gli ingredienti gustosi e i tocchi di classe per la pasta al forno da veri chef. Perché quella al forno è sempre una pasta buona, che mette d’accordo tutti a tavola, ma in realtà può esserlo ancora di più quando i sapori sono ben abbinati tra di loro.

Ecco gli ingredienti gustosi e i tocchi di classe per la pasta al forno da veri chef

Nel dettaglio, un ottimo sugo per la pasta al forno, per esempio, è quello che unisce alla consistenza dei funghi il gusto dello speck e dei porri. Rendendo poi la pasta al forno filante con l’aggiunta di scamorza.

Per saziare invece anche il palato di chi segue una dieta vegetariana, allora un sugo veloce per la pasta al forno si può preparare semplicemente unendo al pesto di basilico il formaggio parmigiano grattugiato e la besciamella. In questo caso, anziché la scamorza, la pasta al forno sarà gustosa, filante e con abbinamento degli ingredienti perfetto aggiungendo la mozzarella a tocchetti in quantità.

Pasta al forno e condimento, attenzione alla scelta del formato

Nella pasta al forno, inoltre, è vero che gli ingredienti scelti per il sugo fanno la differenza, ma non basta. Per un primo piatto da leccarsi i baffi è infatti necessario pure tener conto di una grossa differenza. Quella che c’è tra la pasta secca e quella al forno preparata, invece, con la pasta fresca.

E questo perché, rispetto a quella secca, la pasta fresca tende maggiormente ad assorbire i sughi. Ragion per cui, nel preparare i ravioli o le lasagne al forno, è necessario non esagerare con il condimento. Altrimenti a fine cottura la pasta tenderà ad essere troppo molliccia.

Attenzione, infine, pure alla cottura nel forno statico da effettuare sempre in due passi. Il primo passo cuocendo la pasta nella teglia coperta da un foglio di alluminio per una mezz’ora a 200 gradi. E poi il secondo step, per altri dieci minuti, togliendo l’alluminio e mettendo la pasta sotto il grill per la gratinatura finale.