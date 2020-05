In Inghilterra è la bevanda nazionale, ma non solo, perché il famoso tè delle 5 è un vero e proprio rito. Ne sa qualcosa il famoso investigatore e protagonista di romanzi, Sherlock Holmes, che, puntualissimo, alle 5, sospende ogni attività per berne una tazza. Non c’è infatti mistero, o caso, che egli non possa risolvere senza la sua fidata tazza di tè pomeridiana. Ma, questa bevanda, arrivata in Europa proprio grazie ai sudditi di Sua Maestà, è ormai apprezzata in tutto il mondo. La sua giusta fama è dovuta anche al fatto che d’estate è rinfrescante e d’inverno corroborante. E in tutto questo piacere del palato, gli Inglesi hanno ragione: bere il tè previene le malattie.

Previene gli infarti

Il tè e un vero e proprio alleato del nostro organismo. Le sue sostanze antiossidanti infatti contrastano mirabilmente i radicali liberi, protagonisti negativi di ictus, ischemie e infarti. Il tè favorisce la moltiplicazione delle cellule, contrastando l’invecchiamento dei tessuti. Previene le malattie cardiovascolari se viene assunto tutti i giorni, così che gli Inglesi hanno ragione: bere il tè previene le malattie

Rinforza le ossa

Grazie alla catechina, di cui è ricco, il tè rinforza le ossa, i denti e previene le malattie scheletriche degenerative come l’osteoporosi. La catechina è un polifenolo, comunemente chiamato flavonoide. Lo si può trovare non solo nel tè, ma anche nel cacao e nelle bacche. La loro concentrazione è fondamentale in tutte le attività antiossidanti, ma sono molto importanti anche nella pulizia intestinale e nell’espulsione delle feci. Studi medici hanno infatti confermato che la catechina elimina le tossine che si accumulano nell’organismo rischiando altrimenti di putrefarsi.

Rafforza il sistema immunitario

il tè, così come gli agrumi, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, ma con un potenziale esplosivo ancora maggiore. Sembra infatti che una tazza di tè valga 100 volte un bicchiere di acqua con vitamina C. Sembra proprio il caso di dire che una tazza al giorno di te previene i tumori, i virus e tutti gli agenti esterni, che possono minare il nostro organismo. Poche bevande al mondo riescono a conciliare virtù così benefiche a sapori tanto intensi e piacevoli.

Approfondimento

Assumere delle bevande fresche e salutari