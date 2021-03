Sapere preparare certi piatti è un investimento sicuro per poter far felici sia gli ospiti che la propria famiglia. Uno di questi passe-partout è il purè, contorno famoso per riuscire a mettere d’accordo sia i grandi che i più piccini.

Per questo oggi ci avvaliamo dei consigli delle nostre ave, elencando gli infallibili segreti della nonna per preparare un purè di patate cremoso e a regola d’arte. Scopriamo insieme quali sono.

Al bollore inserire il sale in pentola

Molti erroneamente tendono a non mettere il sale nell’acqua durante il processo di lessatura, pensando di riuscire a bilanciare i gusti negli step successivi.

L’ideale, invece, sarebbe seguire lo stesso procedimento che si adotta nella cottura della pasta. In questo modo il sale viene distribuito nell’acqua e poi assorbito in maniera organica dai tuberi.

Tagliare a tocchetti tutti uguali

Uno dei trucchi è quello di scegliere ortaggi di dimensioni simili. O, in alternativa, tagliarli a pezzi della stessa grandezza.

Questo permetterà loro di avere una cottura omogenea all’interno e di ottenere un composto liscissimo e uniforme.

Utilizzare la temperatura giusta

Un altro ingrediente imprescindibile per la buona riuscita di questa pietanza è il latte. Un errore da evitare è di prenderlo direttamente dal frigo.

Lo shock termico, infatti, renderà difficile amalgamare il tutto. È meglio mettere il latte nel microonde fino a renderlo tiepido e versarlo nel miscuglio.

Attenzione alla consistenza

Per far sì che il purè non venga troppo appiccicoso è meglio lasciare da parte metodi aggressivi come il frullatore o il minipimer. È meglio avvalersi dell’olio di gomito utilizzando una frusta.

Oggi abbiamo avuto modo di scoprire gli infallibili segreti della nonna per preparare un purè di patate cremoso e a regola d’arte. Se si è interessati a sapere di più su come preparare alla perfezione anche i piatti più semplici, consigliamo di leggere questo pezzo sul più famoso piatto d’Italia: “Tre trucchi per preparare una pasta alla carbonara perfetta, e non solo”.