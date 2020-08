Gli indici americani sono ancora impostati al rialzo nel lungo periodo ma attenzione alle sorprese nel breve. È questo il risultato di uno studio effettuato sui time frame giornaliero, settimanale e mensile.

Nonostante il ribasso monstre del PIL americano, le Borse a stelle e strisce hanno tenuto molto bene e la chiusura del mese di luglio ha confermato la tendenza di lungo periodo.

Gli indici americani sono ancora impostati al rialzo nel lungo periodo ma attenzione alle sorprese nel breve: quali livelli monitorare?

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 32 luglio a quota 26.428,32 in rialzo dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le quotazioni dopo aver rotto al ribasso i supporti della proiezione rialzista (linea continua) si sono avvicinate pericolosamente al supporto in area 26.450 e lo hanno rotto al ribasso. Tuttavia l’ultima seduta della settimana ha riportato le quotazioni in prossimità della resistenza chiave. Ci sono, quindi, le condizioni per una discesa almeno fino in area 25.427, ma con un piccolo sforzo i rialzisti potrebbero nuovamente prendere il sopravvento. I successivi obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

Il recupero di area 26.450 e il successivo recupero di area 26.732 farebbero ripartire la tendenza rialzista.

Se nel breve la situazione è molto incerta, la tendenza di medio/lungo periodo sul Dow Jones è rialzista. In particolare con la chiusura di luglio è stata rotta l’importantissima resistenza in area 26.109,2 che ha aperto le porte al raggiungimento di area 34.000. Anche la tendenza settimanale ha dimostrato la sua forza con il supporto in area 26.045 che ha resistito alle pressioni ribassiste.

Tutto bene, quindi, ma per le prossime settimane monitorare con attenzione il supporto in area 26.045. Chiusure settimanali sotto questo livello farebbero invertire al ribasso al tendenza in corso.

Sul mensile, invece, sarà fondamentale che la chiusura sia superiore a 26.109. In caso contrario la tendenza invertirebbe al ribassso.

Approfondimento

Cronaca di un ribasso annunciato ma lunedì si ripartirà già al rialzo: i livelli chiave sul Ftse Mib Future