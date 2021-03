Di razze di cani ce ne sono tante. Quando si decide di prendere con sé un cane, la scelta di chi sarà il fortunato può tramutarsi in una vera ricerca. Non sempre si ha una razza prediletta, oppure non si è interessati a un cane puro. Allora, il canile può essere il posto giusto.

Eppure al canile, badare bene, spesso i cani ospiti sono frutto di incroci molto particolari. Anche in quel caso è bene informarsi delle caratteristiche fisiche e caratteriali del mix canino del cucciolo. Tra questi, alcuni incroci sono stati col tempo riconosciuti ufficialmente come razza. Ecco gli incroci di razze canine più spettacolari per avere un cucciolo molto speciale.

Come nascono le razze

Sin dagli arbori della relazione tra cane e uomo, quest’ultimo ha cercato di incrociare tra loro i soggetti che avevano più connotati utili. L’uomo non faceva altro che scegliere i cani più resistenti, che dimostravano più fedeltà, e accoppiarli tra loro. Dopo millenni di selezione, ecco comparire le razze canine odierne.

Per costituire una razza non basta incrociare una volta due soggetti. Lo sviluppo è lungo e prende in considerazione caratteristiche fisiche, di temperamento, malattie genetiche. Da qualche tempo, dalle razze canine tradizionali sono state selezionate altre razze. Nate da incroci specifici hanno sollevato grande interesse. Oggi è possibile acquistarne i cuccioli e avere un cane molto particolare.

Gli incroci di razze canine più spettacolari per avere un cucciolo molto speciale

Tra gli incroci più famosi, selezionati prevalentemente come cani da compagnia, ecco i più amati. Il Cockapoo o Spoondle nasce dall’incrocio di un Cocker Spaniel e un Barboncino nano. Si caratterizza per la taglia piccola e il carattere docile, allegro e un bellissimo pelo riccioluto. Dal barboncino, poi, nascono incroci con altre razze di taglia grande. Un esempio particolarmente riuscito sono il Labradoodle e il Goldendoodle.

Questo mix ha dato vita a cuccioli di taglia variabile. I primi conservano il pelo riccio, mentre i secondi alternano il pelo liscio e lungo. Sono cani fantastici, dal carattere affabile e allegro, impiegati in attività di ricerca, pet therapy e guida ciechi. Sono ottimi compagni di vita. Poi, da labrador e cane corso nasce un cane intelligente e pieno di vitalità. Per amanti di cani sportivi, con cui condividere esperienze ma di taglia grande.

I piccolissimi Chorkie nascono dall’incrocio tra chihuahua e Yorkshire terrier. Perfetti per anziani e persone tranquille, hanno le orecchie del primo e il pelo lungo del secondo. Il carattere è tranquillo e sono attaccati al padrone. Il Dorgi nasce per volontà della Regina Elisabetta II dall’incrocio di Bassotto e Corgi. Il risultato è un cane socievole, gioioso e super carino.