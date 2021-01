I detersivi per piatti moderni sono degli ottimi prodotti. Inquinano poco, non sono tossici, non aggrediscono o irritano la pelle e soprattutto sono degli sgrassatori davvero efficaci. Queste proprietà li rendono un prodotto per la pulizia davvero versatile ed adatto per pulire non solo i piatti, ma anche molti altri oggetti. Scopriamo quindi gli incredibili usi del detersivo per piatti fuori dalla cucina.

Superfici

Il sapone per piatti è davvero utile per pulire alcune superfici. Possiamo per esempio usarlo per pulire al meglio ogni vetro, sia quelli di casa sia quelli dell’auto. Mettiamone un po’ in uno spruzzino con dell’acqua, mescoliamo bene e spruzziamolo direttamente sulle superficie interessata. Rimuoviamo e asciughiamo poi con un panno in microfibra.

Per pavimenti lucidi e brillanti possiamo unire all’acqua qualche goccia di detersivo per piatti e mezza tazza di aceto bianco. Il risultato ci stupirà.

Sempre mescolando assieme acqua, detersivo per piatti e aceto possiamo creare un detergente per bagno. Spruzziamolo nella doccia, oppure sui sanitari, e come con i vetri rimuoviamolo con un panno in microfibra.

Qualche goccia di detersivo per piatti può anche essere utile per eliminare macchie di sudore o di unto dai tessuti. Applichiamolo direttamente sulla macchia, sfreghiamo e lasciamo agire per mezz’ora; poi laviamo come al solito.

Oggetti

Gli incredibili usi del detersivo per piatti fuori dalla cucina. Possiamo provare a usarlo sugli occhiali, sia da vista sia da sole. Uniamone qualche goccia a un po’ di acqua: possiamo o immergere gli occhiali per qualche minuto o applicare l’acqua saponata solo sulle lenti. Ricordiamoci di asciugare usando esclusivamente un panno in microfibra.

Il detersivo per piatti può anche pulire e far brillare i nostri gioielli! Come prima in una ciotola uniamone qualche goccia a dell’acqua, possibilmente tiepida e frizzante. Lasciamo i gioielli in ammollo per 5 minuti, sciacquiamo con acqua pulita e asciughiamo con molta cura, sempre usando un panno in microfibra.