Il riso è un alimento incredibilmente versatile, e si può dire lo stesso della sua acqua di cottura. Sappiamo che già che buttarla via è uno spreco, perché sono molti gli utilizzi per cui possiamo impiegarla. Oggi scopriremo quali sono gli incredibili usi alternativi dell’acqua di riso per ottenere risultati che ci faranno sbalordire.

L’acqua del riso infatti è ricca di proprietà, per via della presenza di acido folico, zinco, potassio, ferro, magnesio e vitamina B. Per esaltare queste caratteristiche l’ideale è lasciarla per almeno un giorno in frigo, e poi utilizzarla. Vediamo insieme come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gli incredibili usi alternativi dell’acqua di riso per ottenere risultati che ci faranno sbalordire

L’acqua di riso può essere un incredibile integratore contro l’affaticamento, per via dei minerali e delle vitamine che il riso rilascia durante la fase di lavaggio. Ma è fenomenale anche come detergente per lavare le stoviglie, almeno quando lo sporco non è troppo ostinato.

E il suo effetto non è da meno sui contenitori di plastica: quando dobbiamo lavarli a fondo l’acqua di riso è in grado di eliminare i cattivi odori in poco tempo in modo delicato e sostenibile.

L’acqua di riso inoltre è un ottimo fertilizzante naturale, sempre per via dei minerali che contiene: se non è stata salata possiamo utilizzarla come ricostituente per le nostre piante di casa un po’ indebolite.

Grazie all’amido del riso poi l’acqua è un lucidante naturale per specchi e vetri, una volta applicata con un nebulizzatore. Inoltre l’olio renderà lucenti le superfici!

Se poi abbiamo esagerato nel bere o se non abbiamo digerito, l’acqua di riso è in grado di riequilibrare i nutrienti e dare sollievo allo stomaco (attenzione a usare solo quella del secondo o terzo risciacquo).

Infine se amiamo la cucina e prepariamo ricette a base di pesce, possiamo usare l’acqua di riso per eliminare gli odori più forti.