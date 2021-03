I Lettori di ProiezionidiBorsa ogni giorno, in casa, si trovano di fronte a piccoli problemi che richiedono soluzioni semplici. Le soluzioni però non sempre sono così facili da mettere in atto.

Per esempio: se non si ha uno strumento apposito com’è meglio procedere per pulire un trancio di pesce dalle scaglie? Oppure: come fare per realizzare delle perfette crepes senza avere la piastra?

Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono tantissimi usi alternativi di strumenti che già si possiedono in cucina e in casa. Usi ai quali spesso non si pensa neanche.

Gli Esperti della Redazione hanno raccolto alcuni di questi consigli da condividere con i Lettori. Dei veri e propri “life hacks” per migliorare le cose! Ecco, quindi, gli incredibili trucchi per risolvere i piccoli problemi casalinghi di tutti i giorni.

Soluzioni semplici a problemi quotidiani

I punti di partenza possono essere quelli già spiegati negli esempi.

Per pulire un trancio di pesce dalla pelle basta metterlo in un piatto e passarci sopra dell’acqua bollente. La pelle scagliosa si staccherà naturalmente e verrà via senza problemi.

Le crepes perfette si possono realizzare tranquillamente anche in casa. Basta versare l’impasto in un vassoio dai bordi alti e utilizzare il fondo di una padella antiaderente. Come? Intingendo il fondo nell’impasto e facendolo cuocere sulla padella stessa, messa al contrario su fiamma leggera.

La spremuta di melograno è buonissima e molto sana. Ma difficile da ottenere senza uno strumento adeguato. C’è un trucco facilissimo: basta schiacciare il frutto facendolo rotolare su un piano. I grani si schiacceranno naturalmente. Basterà poi fare un foro su uno dei “poli” e spremere fuori il succo.

Non servono strumenti specifici

Una pinza per l’insalata è uno strumento ottimo per tagliare delle fette di torta eccellenti: basta usarla dal lato chiuso.

E per togliere la pelle dalle cipolle basterà tagliarle a metà e schiacciarle con forza, verrà via da sola.

Questi sono solo alcuni degli incredibili trucchi per risolvere i piccoli problemi casalinghi di tutti i giorni. I Lettori potranno sempre trovarne altri qui su ProiezionidiBorsa: basta continuare a seguire il sito internet.