La prima reazione al wc intasato è la disperazione. Il timore è quello di dover ricorrere al costosissimo intervento di un idraulico.

Prima di cedere allo sconforto, però, si potranno provare alcuni metodi per salvare la situazione a costo zero. La buona notizia è che la maggior parte dei blocchi si può risolvere senza dover ricorrere all’intervento di un professionista.

Per prevenire la formazione di blocchi si consiglia di leggere questo articolo, sono elencati gli oggetti che non andrebbero mai gettati nel wc.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento si consiglia di stendere dei fogli di giornale attorno al wc per proteggere il pavimento.

Inoltre, smettere di tirare l’acqua non appena ci si rende conto che c’è un ingorgo. Al contrario, perseverando, si correrà il rischio di allagare il bagno.

Ma ecco gli incredibili trucchi per liberare il wc intasato senza spendere un soldo.

Sturalavandini

La prima e più conosciuta tra le soluzioni è quella che vede protagonista uno sturalavandini. Questo strumento, che tutti possiedono, diventerà di fondamentale importanza anche nel caso di un sanitario intasato.

Per prima cosa si consiglia di cercare di rimuovere il blocco utilizzando le mani, ovviamente dopo aver messo dei guanti.

Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il responsabile prendere uno sturalavandini e passarlo sotto l’acqua calda prima di utilizzarlo. Il calore farà allargare la gomma e permetterà a questo strumento di aderire perfettamente alle pareti del wc.

In seguito, spingere lo sturalavandini sullo scarico e premere. La pressione formatasi farà smuovere il tappo.

Provare più volte nel caso in cui una sola volta non bastasse.

Bicarbonato di sodio

Per liberare il wc intasato, poi, può essere utilizzato il bicarbonato di sodio.

Tra i mille usi del bicarbonato, infatti, c’è anche questo. Due bicchieri di aceto, del bicarbonato di sodio e dell’acqua calda, lasciati agire per una notte intera, potranno essere davvero la soluzione.

L’acqua dovrà essere molto calda. Preferibilmente, bisognerebbe fare bollire due litri di acqua, facendola raffreddare un po’ prima di versarla nel wc.

Appendiabiti

Tra gli incredibili trucchi per liberare il wc intasato senza spendere un soldo è, poi, possibile utilizzare un appendino di metallo. Aprire un appendiabiti in metallo da lavanderia e raddrizzarlo.

Per non rigare la ceramica del wc si consiglia di attaccarci un pezzo di stoffa in cima. Infilare lentamente l’appendiabiti nello scarico intasato facendo una lieve pressione per spostare il blocco. In seguito fare scorrere l’acqua.

Prodotti chimici

Se nessuno dei consigli precedenti è stato utile si potrà optare per la soda caustica. Si consiglia di utilizzarla solamente se i problema è molto grave.

Questo prodotto si acquista al supermercato ma è estremamente pericoloso e inquinante. Per questo motivo, è consigliabile seguire alla lettera le istruzioni riportate sulla confezione.

Attenzione a maneggiare questo prodotto perché è altamente corrosivo e il rischio è quello di farsi male e rovinare i tubi. Versare poco prodotto nel wc e lasciare agire per qualche minuto.