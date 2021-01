L’orto per molti è un hobby, per altri una necessità. Qualunque sia il motivo che spinge a produrre da sé la verdura è necessario essere consapevoli che non sarà sempre una passeggiata.

A volte accade di sentirsi scoraggiati e la voglia di mollare tutto potrebbe avere il sopravvento. Niente di più sbagliato perché l’orto, se curato bene, può dare davvero tantissime soddisfazioni.

Ci sono alcuni accorgimenti, poi, che potrebbero essere veramente utili per permettere di dare vita agli ortaggi più belli di sempre. Per avere un orto invidiabile non è necessario spendere migliaia di euro, è possibile sfruttare ciò che già si ha in casa.

Gli incredibili segreti per ottenere un orto invidiabile a costo zero tutto l’anno.

Posizione dell’orto

Prima di cominciare a seminare è necessario scegliere accuratamente il luogo adatto. Infatti, sebbene la situazione ottimale sia quella dell’orto in piena terra sarà possibile coltivare anche in vaso.

Il terrazzo su cui saranno posizionati i vasi dovrà essere ben esposto al sole e ventilato.

Ortaggi

Nonostante negli ultimi anni si sia diffusa l’abitudine di piantare un po’ di tutto sarebbe meglio concentrarsi sugli ortaggi adatti al clima del territorio. Questo perché si dimostreranno più resistenti nel caso di attacco di eventuali parassiti.

Durante la stagione fredda, le piantine dovranno essere tenute al caldo per preservarle da possibili gelate notturne. Questo sia in inverno che in primavera.

Per fare questo sarebbe bene coprirle con un telo o con delle bottiglie di plastica tagliate. Per maggiore protezione le bottiglie potranno anche essere ricoperte di tessuto.

Il drenaggio

Nel caso in cui l’unico posto disponibile per fare l’orto sia un vaso attenzione al drenaggio. Come per i fiori, anche per gli ortaggi è fondamentale evitare il ristagno di acqua che porterebbe le radici a marcire irrimediabilmente. Il terreno dovrà essere sempre umido ma mai fradicio.

Per ottimizzare il drenaggio in vaso è possibile mettere delle palline d’argilla sul fondo.

Lo zolfo

Nel caso delle piante di peperoni, ma non solo, lo zolfo è indispensabile per permettere loro di crescere in maniera ottimale. Se si vogliono evitare i concimi si consiglia di sotterrare dei fiammiferi, senza la scatola, nella terra dove verrà piantato l’ortaggio.

Con il tempo il legno scomparirà e lo zolfo verrà assorbito dalle radici della pianta. Questo le permetterà di crescere sana e rigogliosa.

Latte

Utilizzare il latte può rivelarsi davvero un modo veloce ed economico per fertilizzare la terra.

Infatti, il latte è perfetto per essere aggiunto al terriccio per fertilizzare e proteggere contro le malattie derivate dalla presenza di funghi.

I gusci d’uovo

Anche i gusci d’uovo possono essere dei grandi alleati, non andrebbero mai buttati. Interrati vicino alle piante forniranno loro tantissimo calcio e le proteggeranno contro i parassiti infestanti.

Camomilla

Inoltre, contro le malattie legate alla presenza di funghi è ottimale l’utilizzo della camomilla. In particolare, i semi di camomilla aggiunti al terriccio daranno un grande aiuto alle piante al momento di germogliare.

Acqua di cottura

Infine, l’ultimo segreto per avere un orto invidiabile tutto l’anno a costo zero riguarda l’acqua di cottura.

Dall’acqua della pasta a quella delle verdure, non andrebbe mai gettata via. Ricca di sostanze nutritive potrà essere, invece, utilizzata per innaffiare le piante.

Ecco svelati gli incredibili segreti per ottenere un orto invidiabile a costo zero tutto l’anno.

Per alcuni consigli sugli ortaggi perfetti nel periodo invernale si consiglia la lettura di questo articolo.