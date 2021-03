L’avocado è un frutto tropicale originario dell’America centrale e consumato in tutto il mondo per pietanze di ogni genere. La sua diffusione in Europa si accompagna alla moda del sushi e di piatti orientali che contemplano tra gli ingredienti principali proprio l’avocado.

Grazie ai suoi nutrienti, l’avocado rientra tra i cosiddetti super food amici del benessere e della salute di ognuno di noi. La sua consistenza oleosa, inoltre, permette di utilizzarlo al posto del burro nella preparazione di diversi manicaretti.

Abbiamo detto che si tratta di un frutto, ma la cosa potrebbe stupirci se pensiamo che in realtà il suo utilizzo riguarda soprattutto piatti salati. In realtà, potremmo considerare l’avocado come un alimento “tutto fare” che va bene tanto per i dolci quanto per i primi piatti. Incredibile? No, basta solo un po’ di fantasia.

Gli incredibili modi di utilizzare l’avocado in cucina per piatti dolci e salati

I modi più noti di utilizzare questo oro verde in cucina sono le insalate e i toast per il brunch della domenica (e non solo). Accanto a queste classiche e veloci proposte, in un precedente articolo (link qui) abbiamo suggerito la ricetta per preparare ottimi hamburger vegetariani.

Continuando sulla scia dei piatti salati, non possiamo non citare il risotto di avocado e salmone o gamberi, a seconda dei gusti. Si tratta di un primo piatto che segue la ricetta dei classici risotti, ma che può subire delle modifiche ed essere servito freddo. In quest’ultimo caso, sarebbe preferibile utilizzare il riso per insalate o il tipo basmati.

La crema al cioccolato

Lasciamo il salato e dedichiamoci al dolce, per un dessert o una merenda light ma con tanto gusto. Non tutti forse sanno che è possibile preparare una deliziosa mousse al cioccolato con un avocado e del cioccolato fondente. Potremmo addolcire il tutto aggiungendo del miele o dello sciroppo d’agave, se preferiamo evitare lo zucchero bianco raffinato.

Allo stesso modo, si potrebbe pensare ad una crema spalmabile da metter sulle fette biscottate per colazioni super.

Ecco gli incredibili modi di utilizzare l’avocado in cucina per piatti dolci e salati, ma anche sani e deliziosi.