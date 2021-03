Oggi vedremo mimose dappertutto sotto forma di mazzolini, regali e immagini sui gruppi WhatsApp. Pochi sanno però che questa pianta è utilizzata sin dall’antichità per i suoi tanti benefici. Vediamo allora gli incredibili effetti sulla pelle matura del fiore tipico della Festa delle donne.

Una storia affascinante

La storia della mimosa e dei suoi utilizzi è lunga e antica. Questa ci porta in giro per il mondo, prima che questa venisse importata in Italia nel diciannovesimo secolo. L’Acacia Dealbata (comunemente mimosa) è infatti arrivata nel nostro paese dalla Tasmania. Lì, gli aborigeni australiani la utilizzavano tutto l’anno per i suoi incredibili benefici. Anche i Maya del Centro America però la utilizzavano per curare la pelle scottata. In Cina invece, la mimosa veniva utilizzata per migliorare l’umore, oltre che trasformata in polvere e utilizzata per curare infiammazioni e nausea.

La corteccia

La corteccia di mimosa è ricca di principi attivi, che possono migliorare la microcircolazione della pelle e limitare i gonfiori. Inoltre, da supporto all’acido ialuronico, che aiuta la pelle a mantenere elasticità e tono. Dall’altra parte, i tannini contenuti nella mimosa hanno la capacità di ridurre le infiammazioni della pelle e di restringere i pori.

La corteccia è anche un incredibile cicatrizzante, dal momento che favorisce la coagulazione del sangue. Per questo è utile per bloccare le emorragie e disinfettare le ferite. È per questo che si dimostra essere molto efficace per la cura dell’acne, una vera e propria infezione della pelle.

I suoi benefici però riguardano anche il nostro sistema immunitario. Un decotto di corteccia di mimose infatti è un rimedio portentoso contro l’influenza e problemi respiratori dati dal cambio di stagione.

I fiori

È anche possibile ricavare un olio essenziale dai fiori di mimosa fresca. Questo ha diverse proprietà. Ad esempio, proprietà calmanti e lenitive per aiutare a curare acne e arrossamenti cutanei. Questo li aiuta però anche a rilassarsi alleviando ansia e stress. Ciò anche grazie ha un altro effetto garantito dall’olio essenziale di mimosa. Questo infatti porta anche al rilassamento muscolare.

Come usare la mimosa

Come abbiamo visto, un uso molto efficace della mimosa può essere raggiunto ricorrendo al suo olio essenziale. Questo è il più indicato per il trattamento di una pelle “impura”, caratterizzata da eruzioni cutanee. Possiamo poi utilizzare anche l’estratto di mimosa. Questo può riportare una certa elasticità alla pelle matura e disidratata, stimolando la produzione di collagene ed elastina nella nostra pelle.