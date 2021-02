Un alimento presente nella nostra vita da anni immemorabili. In alcune culture come l’India è considerato una bevanda sacra. E’ ricco di sostanza nutritive ed è un toccasana per la pelle. Vediamo allora gli incredibili benefici del latte per la pelle e per il raffreddore.

Un alimento prezioso

Il latte è un alimento fondamentale per la vita umana, come per tutta quella dei mammiferi. Quando nasciamo è il primo alimento che viene somministrato ed è un vero concentrato di elementi unici che ci permettono di crescere e di difenderci da virus e batteri.

Via i brufoli dalla pelle

Basta un bicchier di latte al mattino e alla sera per mantenersi sani, anche se il pranzo è abbastanza frugale. Il latte inoltre ha la capacità di regolare la funzione intestinale, e permette al mattino anche insieme al caffè, di liberarsi ed eliminare così quelle pericolose tossine, che sono all’origine dei brufoletti che insorgono sul viso e sulla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per la pelle screpolata. Riscopriamo gli incredibili benefici del latte sulla pelle e sul raffreddore

Per la pelle screpolata non c’è niente di meglio che del latte detergente o una crema a base di latte. Pulirsi il viso a sera prima di dormire e al mattino dopo averlo lavato permetterà di aver una pelle elastica e morbida. Questo grazie all’idratazione che il latte le donerà.

D’altra parte anche nell’antichità si usava il latte per la pelle, come capitava alla moglie di Nerone che si bagnava completamente nel latte di asina a cui veniva aggiunto dell’olio di oliva come profumo.

In effetti una pelle secca e screpolata non potrebbe ricevere miglior rimedio che il latte e l’olio di oliva extra vergine, facendone una piccola crema.

Contro il raffreddore

Siamo nel periodo freddo e un raffreddore è sempre in agguato, soprattutto di quelli che ci bloccano il naso e non ci fanno respirare la notte. Allora perché non ricorrere al classico rimedio della nonna, oramai dimenticato, perché soppiantato dall’aspirina o da altri farmaci?

Se un raffreddore ci tormenta ricorriamo ad una bella tazza di latte bollente con l’aggiunta di miele e di cognac. Naturalmente solo nel caso l’alcol non ci dia problemi, inutile dire che ai bambini è meglio non dare cognac. La beviamo prima di coricarci e ci decongestionerà i pori con una buona sudata.

Abbiamo riscoperto alcuni usi e rimedi della nonna, che ancora oggi ci possono essere di aiuto per la bellezza della pelle e per cacciar via i raffreddori.

Per mantenerci bene in salute facciamo attenzione a questi cibi.