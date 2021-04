Gli importanti e utilissimi consigli su come pulire e profumare la casa, per chi ha degli animali domestici e non vuole impazzire e stressarsi

Adottare degli animali domestici è bellissimo, perché ci riempiono la casa di amore e di affetto. Loro sono i nostri fedeli compagni di gioco e ci regalano, tanta allegria e spensieratezza. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la presenza di un animale in casa, che sia un gatto, un cane o un coniglio fa molto bene alla salute mentale di adulti e bambini.

Quando scegliamo di avere uno o più animali, diventiamo responsabili della loro salute sia fisica che psicologica. Una delle incombenze maggiori, però, è tenere pulita la casa.

In questo articolo spieghiamo, gli importanti e utili consigli su come pulire e profumare la casa, per chi ha degli animali domestici e non vuole impazzire e stressarsi.

Il pelo dei nostri amici a quattro zampe si infila dappertutto e, in più, loro tendono facilmente a sporcarsi. In modo particolare quando fuori piove e devono rientrare in casa.

Avere un animale domestico in casa significa dedicare alle pulizie solo qualche minuto in più, se si osservano questi consigli.

Spazzolare il cane

Il primo consiglio è quello di spazzolare ogni giorno l’animale. In questo modo riusciremo a eliminare una gran quantità di pelo. Che altrimenti perderebbe in casa.

I pavimenti

Purtroppo bisogna abituarsi all’idea di dover passare l’aspirapolvere. Tutti i giorni. Questo dipende anche dal tipo di animale che si possiede. Il gatto, ad esempio, perde meno pelo del cane.

Consigliamo di lavare il pavimento almeno a giorni alterni. Usando un detergente naturale come l’aceto bianco, che ha un ottimo potere antibatterico e disinfettante.

Si può preparare una soluzione composta da due parti di acqua, una di aceto bianco e qualche goccia di essenza di eucalipto o di lavanda.

Non usare MAI l’ammoniaca. Il suo odore è molto simile all’urina, e si corre il rischio di avere cani o gatti che “segnano” il territorio in casa.

Divani e poltrone

Tutto dipende dalla qualità del divano. Se possediamo un divano in pelle o in ecopelle, basta semplicemente passare un panno umido in microfibra.

Se si ha un divano in stoffa, occorre coprirlo con un telo, e lavarlo periodicamente.

I vestiti

Anche se si hanno i vestiti in armadio, può facilmente capitare di trovare qualche pelo. In casa non deve mai mancare la spazzola adesiva. È utilissima.

Le ciotole e la cuccia

Le ciotole vanno sempre lavate, dopo ogni pasto del cane o del gatto. Se non lo si fa, si avrà cattivo odore in casa. E poi risulterà difficile eliminare gli avanzi di cibo incrostato nelle ciotole, perdendo ulteriore tempo.

Particolare attenzione va prestata anche alla cuccia. Meglio una cuccia di plastica. E ciò perché è più facile da pulire. Basta passare tutti i giorni un panno umido imbevuto di acqua e aceto.

Se si opta per una cuccia di stoffa, eliminare tutti i giorni il pelo con il rotolo adesivo, e metterla all’aria aperta, dopo averla sbattuta. La cuccia di stoffa va lavata spesso, senza usare l’ammorbidente. Evitare coperte in pile, attirano i peli che saranno difficili da togliere.