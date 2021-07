Estate non significa solamente acque cristalline e spiagge dorate. Sono, infatti, sempre di più le persone che decidono di passare le proprie vacanze lontani dal turismo di massa e immersi nella natura più incontaminata. Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di un itinerario che abbraccia alcuni dei borghi più belli di una nota località montana. Iniziamo subito.

Tra delizie gastronomiche e passeggiate montane

Moltissime persone decidono ogni anno di passare le proprie vacanze estive in montagna, lontano dal caos cittadino e da quello delle mete turistiche più conosciute.

Eppure non tutti conoscono alcuni degli itinerari montani più belli, capaci di regalare ai visitatori delle perle di cultura e gastronomia. Ecco perché oggi vogliamo presentare ai nostri Lettori gli imperdibili percorsi montani da affrontare questa estate per passare delle vacanze veramente indimenticabili.

Ci troviamo in Valtellina, località a pochi passi dalla Svizzera, capace di regalare intense emozioni a tutti gli amanti dei sapori veraci della montagna. Proprio qui, tra alpeggi e bellissimi borghi si snodano, infatti, sette itinerari capaci di regalare emozioni indimenticabili.

Gli imperdibili percorsi montani da affrontare questa estate per passare delle vacanze veramente indimenticabili

Si potrà così andare alla scoperta di Chiavenna e dei suoi crotti, insenature rocciose tutte da esplorare in cui ci si potrà godere buonissimi aperitivi.

A Morbegno, invece, sarà possibile assaggiare il buonissimo “Bitto”, imperdibile formaggio dalla storia antica.

Gli amanti dei pizzoccheri non potranno perdersi, invece, l’itinerario che attraversa Chiuro e permette di visitare anche Teglio, patria della tradizionale pasta valtellinese.

Gli ultimi quattro percorsi faranno invece la felicità degli amanti della storia e della natura. Percorrendo questi itinerari si andrà alla scoperta dei piccoli borghi di Tirano, Bormio e Grosio. Qui sarà possibile perdersi tra case nobiliari e torri antiche, godersi delle passeggiate a cavallo e visitare l’antichissima Rupe Magna.

Infine, gli amanti della natura più incontaminata non dovrebbero perdersi l’ultimo itinerario che attraversa Livigno, località perfetta per dedicarsi al trekking e alle gite in bicicletta.

