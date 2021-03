Tutti hanno una giornata impegnata. Chi più, chi meno. Al giorno d’oggi bisogna essere flessibili, scattanti. Alcuni passano la giornata a lavoro. Altri si barcamenano fra diverse occupazioni. A volte non si riesce nemmeno a mangiare in santa pace. La vita frenetica di oggi ha portato in auge il fast food.

In periodo di Covid 19, le cose sono un po’ cambiate. Bisogna rimanere a casa. Con lo smart working, tuttavia, questo fenomeno si ripropone. Forse in un modo più subdolo. Stando nel salotto di casa, non si riesce a staccare mai completamente.

In questo quadro, chiunque ha bisogno di una pausa. Di una tregua. Tanto meglio se costruttiva e piacevole.

In questo articolo si parlerà degli hobby più strani del mondo che tutti dovrebbero provare.

Ognuno ha i suoi hobby

Sicuramente ognuno ha i suoi hobby. La scelta è abbastanza individuale. Ciò che può intrattenere per ore una persona può risultare noioso per un’altra.

Si pensi, ad esempio, al Risiko. Qualcuno potrebbe essere eccitato all’idea di trascorrere una serata con gli amici intorno ad un campo di battaglia. Qualcun altro, invece, potrebbe scappare a gambe levate dopo dieci minuti. Ciò dipende dalle caratteristiche di personalità e anche dalle attitudini di ciascuno.

In ogni caso gli hobby che si possono coltivare sono tantissimi. Dalla cucina alle arti marziali. Dal giardinaggio alla corsa. Dal gaming all’allenamento a casa.

Ma quali sono gli hobby più strani del mondo che tutti dovrebbero provare?

Soap carving

Il soap carving è un hobby molto creativo ma non molto comune. Consiste nell’intaglio di saponette. Con degli attrezzi particolari si possono creare delle vere e proprie sculture. Partendo dalla zolletta di sapone, si utilizza una matita per tracciare il disegno. Questo sarà una guida per il lavoro successivo. Con altri strumenti si procede all’intaglio. Si possono creare fiori, lampade, animali ed avere una collezione personale sempre più grande.

Geocaching

Questo gioco è assimilabile alla caccia al tesoro. C’è una sola strana differenza. Invece di scorrazzare per le strade di un paese per cercare indizi, basta navigare in Internet. Seguendo le istruzioni lasciate da diversi utenti, si può trovare il tesoro, chiamato “geocache”. Esso consiste in oggetti che raccontano una storia, un’esperienza emozionale. Si utilizza il GPS dello smartphone per la caccia. In questo modo ci si diverte e si conoscono nuove persone.

Toy voyaging

Questo è di sicuro l’hobby più strano e simpatico. In più si può svolgere anche in periodo di pandemia. Senza uscire di casa. Esso consiste nel mandare in giro per il mondo un giocattolo. Ciò avviene tramite una spedizione a persone sconosciute che accettano il gioco. Si crea, quindi, una lista di luoghi visitati corredata di foto magnifiche. Il protagonista è un simpatico pupazzetto giramondo.